Doppelter Schild-Bürgerstreich

Um die Kinder zu schützen, ist vor der Grundschule Mitte am Theresianumweg ein Schild aufgestellt worden, das zum Langsamfahren mahnt. Doch das Schild ist illegal – nun wurde es verschmiert.

Fürstenfeldbruck – „Gas weg! Kinder!“ steht auf einem der bekanntesten Straßenschilder, das die Autofahrer darauf hinweisen soll, auf Heranwachsende aufzupassen. Meist sind zwei Schüler mit ihren Ranzen abgebildet – aber es gibt keine Norm, wie dieses Schild auszusehen hat.

Denn was wahrscheinlich nur wenige wissen: Dieses Schild ist kein offizielles Verkehrszeichen. Auch viele andere Varianten selbst gebastelter Schilder finden sich auf deutschen Straßen.

Vor der Grundschule Mitte am Theresianumweg weisen nun auch seit kurzer Zeit zwei kleine Kinderfiguren aus Holz darauf hin, dass hier ein verkehrsberuhigter Bereich ist und man bitte langsam fahren soll. Doch einen Unbekannten schien dieses Schild wohl zu stören: Es wurde komplett mit schwarzer Farbe zugesprayt. Da aber sowohl der Aufsteller des Schildes als auch der Sprayer unbekannt sind, ist schwer zu sagen, was jetzt passiert.

Schild gefährdet den Straßenverkehr

Fakt ist, dass es verboten gewesen wäre, das Kinderschild zu montieren. Denn es wurde auf dem Grund der Stadt Bruck aufgestellt – und dafür wurde keine Genehmigung erteilt. Außerdem reicht ein Teil des Zeichens in die Straße hinein, was eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellt, so Polizeisprecher Michael Fischer. Auch der Sprayer machte sich strafbar, denn das Beschmieren fremden Eigentums zählt als Sachbeschädigung.

Der Theresianumweg ist offiziell ein verkehrsberuhigter Bereich. Das bedeutet, dass man nur in Schrittgeschwindigkeit fahren darf – von daher weist das Schild auf etwas hin, was Autofahrer aufgrund der offiziellen Regeln schon wissen müssten.

Außerdem fahren selten Autos in den Weg hinein, da am Anfang der Straße ein Parkplatz zum Abholen und Bringen der Kinder eingerichtet wurde. Nun prüft die Brucker Stadtverwaltung, was mit dem Schild passieren soll. Anzeige wurde bis jetzt noch nicht erstattet.

von Tom Eldersch