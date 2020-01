Drama in Brucker Amperoase: Mädchen (11) leblos im Wasser

Sekunden des Schreckens in der Amperoase in Fürstenfeldbruck: Eine 11-Jährige treibt leblos im Wasser. Ihre Freundin (10) entdeckte sie.

Fürstenfeldbruck - Ein elfjähriges Mädchen ist am Samstagabend in der Brucker Amperoase vor dem Ertrinken gerettet worden. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Eine Zehnjährige hatte ihre Freundin gegen 19.30 Uhr leblos am Boden des Schwimmerbeckens liegen sehen. Dem Mädchen gelang es, die Elfjährige an die Wasseroberfläche zu ziehen.

Drama in Amperoase: Mädchen fliegt mit Helikopter in Klinik

Erst mit zusätzlicher Hilfe einer 12-Jährigen konnte sie zum Beckenrand gebracht werden. Der Bademeister führte umgehend Wiederbelebungs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, ehe die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber in einen Münchner Klinik geflogen. Wie die Polizei mitteilt, besteht keine Lebensgefahr, das Mädchen befinde sich auf dem Weg der Besserung.

Aktuelle Nachrichten lesen Sie auch in unserem Blaulicht-Ticker.