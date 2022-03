Drei Brände am Wochenende: Feuerwehrsprecher sieht Zusammenhang mit Corona-Lockerungen - „Etwas nachholen“

Von: Thomas Steinhardt

Das Lagerfeuer zweier Kinder ist am Wochenende aus dem Ruder gelaufen. Am Ende brannte ein großer Baum. Mit einer Wärmebildkamera suchten Feuerwehrleute nach dem Löschen versteckte Glutnester. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Drei Brandeinsätze hatte die Brucker Feuerwehr am Wochenende zu schultern. Sie alle haben wohl etwas gemeinsam: Nach den Corona-Lockerungen wird wieder ordentlich gefeiert.

Fürstenfeldbruck - Eine Wohnung in der Hubertusstraße mussten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag aufbrechen. Drinnen schlief ein junger Mann. Er war so betrunken, dass er den Rauchmelder nicht hörte. Er hatte einen Topf am Herd vergessen, und eine Pizza lag zur Zubereitung bereit. Nachbarn rochen den Brandgeruch – und hörten auch den Rauchmelder. Sie alarmierten die Feuerwehr. Als diese kam, war der Topf bereits völlig verkokelt.

Pizza nach Party: Betrunkener schläft ein - Feuer bricht aus

Ein ähnliches Bild bot sich den Einsatzkräften am Sonntag etwa um 5 Uhr früh. Auch in der Föhrenstraße hörten zwei schlafende, betrunkene junge Leute den Rauchmelder nicht. Wieder holten Nachbarn die Feuerwehr, wieder mussten Einsatzkräfte in die Wohnung einbrechen – und wieder war eine Pizza im Spiel. Sie war im Ofen vergessen worden. Es blieb ein schwarzer Haufen.

Von der Pizza im Ofen blieb nur ein Häuflein Asche. Zum Glück reagierten am Sonntagmorgen die Nachbarn auf Rauchmelder und Brandgeruch und schlugen Alarm. © Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Etwas anders gestaltete sich der Einsatz in der Nacht auf Samstag an der Jupiterstraße. Laut Polizei hatten zwei Kinder ein Lagerfeuer im Garten entfacht. Später warfen sie die noch heiße Asche auf den Komposthaufen. Dieser geriet in Brand. Die Flammen griffen vehement auf einen Baum über.

Drei Brände am Wochenende: Viele Feiern nach Corona-Lockerungen

Ein Sprecher der Feuerwehr führt die Einsätze darauf zurück, dass viele nach den Lockdowns das Gefühl hätten, etwas nachholen zu müssen. Jedoch: Wenn man so betrunken sei, dass man einen Rauchmelder nicht mehr höre, sei das schon bedenklich. Die Verantwortlichen müssen laut Polizei mit Bußgeldern rechnen. Die Kinder mit dem Lagerfeuer seien total erschrocken und betroffen gewesen. Der Feuerwehrsprecher tröstet: So schlimm war´s nicht. st

