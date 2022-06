Die guten Seelen der Vereine: Drei Stimmen im großen Chorkonzert

Ob Oper, Kirchenmusik oder Faschingskonzert: Der Philharmonische Chor Fürstenfeld hat ein breites Repertoire. © mm

Damit ein Chor gut klingt, braucht es nicht nur einen guten Dirigenten, sondern auch viele Stimmen. Drei dieser guten Seelen, die den Chor mit Leben füllen, sind Brigitte Wagner, Peter Seitz und Rosi Bär. Sie vereint die Freude am Singen – und viele schöne Erlebnisse, die sie für ihren Einsatz zurück bekommen.

Fürstenfeldbruck – Seit der Gründung des Philharmonischen Chors im Jahr 1975 ist Brigitte Wagner stolzes Mitglied. Damals suchte der frühere Leiter Günter Mayr Stimmen im Landkreis für einen Chor zusammen. Und schon bald darauf wurde das erste Konzert aufgeführt. Damals nannte sich der Chor noch „Musikfreunde Grafrath“. Fast Drei Viertel der Sänger kamen vom Kirchenchor Grafrath. Schon bald wurde Brigitte Wagner Vorstandsmitglied und auch zur Stimmführerin Alt ernannt.

Erinnerung an Reisen

Ihre schönste Erinnerung mit dem Chor war die Aufführung der Carmen. „Wir haben dieses Stück dreimal aufgeführt, aber die erste Aufführung war ein ganz besonderes und vor allem schönes Erlebnis für mich“, schwärmt Wagner.

Der Philharmonische Chor unternimmt viele Reisen – in Deutschland aber auch ins Ausland. Brigitte Wagner war bei vielen Reisen dabei. Am besten gefallen hat ihr das Wochenende in Ungarn. Damals ging es für den Chor samt Orchester mit dem Sonderzug nach Budapest. „Im Bahnhofsgebäude haben unsere Männer dann den Freischütz gesungen“, erzählt die Grafratherin begeistert. „Ein wahrer Gänsehautmoment.“

Besonders schmunzeln muss Wagner bei der Erinnerung an die erste Auslandsreise nach Bozen. Damals stand der Chor bei der Hinfahrt so lange im Stau, dass die Sänger es gerade noch schafften, sich umzuziehen und schon mussten sie auf die Bühne. „Die Hörner haben bei der Aufführung ihren Einsatz verpasst“, erinnert sich die 74-Jährige. Nach der Aufführung von Mozarts Requiem ging es dann um Mitternacht wieder nach Hause.

Hommage an Dirigenten

Auch Peter Seitz ist seit 40 Jahren aus dem Chor nicht mehr wegzudenken. Er war lange Schatzmeister und Vorstand. Ein besonderer Höhepunkt sind für ihn die Faschingskonzerte. „Wir haben bekannte Melodien, die die Leute gerne hören, umgedichtet“, erzählt er. Besonders toll findet er den unmittelbaren Kontakt zum Publikum, die im Sparkassensaal bei den Aufführungen entsteht. „Die Faschingskonzerte sind eigentlich das Fundament des Chors.“

Seitz denkt auch gerne an einen Auftritt in Belluno zurück. Der Chor führte dort damals die „Messe Solenelle“ von Hector Berlioz auf. Zunächst war die Besucherzahl gering, was den Vorstand dazu bewegte, keinen Eintritt zu verlangen. Anschließend aber die Kirche voll und die Besucher waren begeistert.

Rückblickend dürfe man vor allem die „Ehe“, wie es Seitz ausdrückt, zwischen Heinz Große Boymann und Günter Mayr nicht vergessen. Die beiden leiteten den Chor jahrelang gemeinsam. Und das sehr erfolgreich. Da Große Boymann gleichzeitig das Akademische Symphonieorchester in München dirigierte, gelang es ihm, eine gute Verbindung zwischen Chor und Orchester zu schaffen, die bis heute andauert. Außerdem verhalf sie dem Chor zu hochkarätigen Solisten wie etwa Edith Wiens. Während Heinz Große Boymann dirigierte, übernahm Günter Mayer die Regie bei Opern, organisierte Reisen und Konzerte und sang auch selbst im Chor mit. „Die beiden machten den Chor zu etwas ganz Großem“, sind sich Brigitte Wagner und Peter Seitz einig.

Großer Zusammenhalt

Rosi Bär ist ebenfalls schon lange aktives Chormitglied. Auch sie kam vor über 40 Jahren durch Günter Mayr zu den Sängern. Die Bruckerin war bei verschiedenen Veranstaltungen Kassiererin und kümmerte sich um den Kartenverkauf. „Ich habe immer viel mitgeholfen“, erzählt sie Sei es Plakate aufhängen, Kuchen backen oder ähnliches. „Ich helfe auch immer noch gerne, wenn ich gebraucht werde.“ Besonders gut haben ihr die großen Messen gefallen. Sie ist aber auch jedes Mal aufs Neue von den Solisten begeistert. „Das Schönste am Chor ist allerdings das Beisammensein“, berichtet die 84-Jährige. „Ich habe mich immer zugehörig gefühlt.“ Hierzu würden auch der engagierte Vorstand Claudia Frisch und Chorleiter Andreas Obermayer einen großen Teil beitragen, sind sich die drei guten Seelen einig.

Von Oper über Kirchenmusik bis hin zu Faschings-Klamauk

Der Philharmonische Chor Fürstenfeld wurde 1975 gegründet. Im Laufe der Zeit hat er ein breit gefächertes Repertoire aufgebaut. So werden immer wieder kirchenmusikalische Werke aufgeführt – unter anderem das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, die Messa da requiem von Giuseppe Verdi sowie weitere Werke. Zudem hat der Chor weltliche Werke wie Joseph Haydns Jahreszeiten, Beethovens 9. Sinfonie oder auch Carl Orffs Carmina Burana im Programm.



Verschrieben hat sich der Philharmonische Chor zudem der Opernmusik. Aida, Carmen, Die Zauberflöte und viele weitere berühmte Werke wurden bereits aufgeführt. Und, wie man hört, steht im nächsten Jahr wieder eine Opernproduktion unter der Leitung von Andreas Obermayer an.



Dass die Sänger nicht nur ernst können, beweisen sie bei ihren Faschingskonzerten. Drei Jahre nach der Gründung erschuf Günter Mayr das Genre. Melodien aus Oper, Operette, Musical und Pop werden arrangiert und mit witzigen Texten und Kostümen zu einer lustigen Geschichte geformt. pla/imu



Steckbrief: Gründung: 1975; Mitglieder: rund 100; Internet: www.philharmonischer-chor-fuerstenfeld.de/wp/

