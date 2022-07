Das ist los am Wochenende: Drei Tage voller Gaudi und Kultur

Landkreis FFB

Am Wochenende ist wieder einiges geboten im Landkreis Fürstenfeldbruck. Ein Überblick.

Landkreis – Endspurt beim Puchheimer Volksfest: Noch dieses Wochenende läuft die Festzelt-Gaudi an der Bürgermeister-Ertl-Straße. Freitagabend ist Party angesagt mit der Wiesn-Band Nachtstark, Samstag wird es sportlich mit Fußball, Golf und Boxen. Am Sonntag wird das Städtejubiläum mit der österreichischen Partnerstadt groß gefeiert (siehe Seite 4). Die ganze Stadt und ihre Vereine präsentieren sich ab 14 Uhr und um 22 Uhr wartet das große Finale: ein Feuerwerk am Nachthimmel.

Neue Dachterrasse

Bereits am Samstag lassen die Gröbenzeller die Sommernacht erklingen: Start ist um 18.30 Uhr auf der Dachterrasse des neuen Rathauses. Im ganzen Ort sind dann Bands zu hören, an den anderen Locations starten die Konzerte aber erst um 20 Uhr. Von Rathausplatz, über Dönerladen bis Wirtshaus: Musikfreunde können sich über jede Menge Abwechslung freuen. Informationen auf www.musiknacht-groebenzell.de, Tickets gibt es günstiger im Vorverkauf bei den teilnehmenden Spielorten, drei Euro teurer an der Abendkasse.

Ein Gastro-Urgestein im Landkreis feiert am kommenden Sonntag 125-jähriges Bestehen. Der „Haderecker“ in Graßlfing lädt zum Kiacherlball ein, die kleine Schwester vom Münchner Original-Kocherlball in den frühen Morgenstunden am Englischen Garten, verspricht die Familie Sirtl. Los geht es aber zu einer Zeit, die gerade für Langschläfer etwas besser zu verkraften ist: um 10 Uhr. Karten gibt es im Gasthaus, weitere Infos auf www.zumhaderecker.de.

In Gernlinden steigt am Sonntag am Hans-Gruber-Platz ab 14 Uhr das Spielplatzfest. Zugleich findet das Dorffest statt.

Im Maisacher Ortsteil Anzhofen gibt es Kunst im Stadl zu bestaunen – am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

In Fürstenfeld

Bachchor und -Orchester führen am Sonntag, 3. Juli, in der Klosterkirche Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck das Oratorium „Elias“ von Bartholdy auf. Beginn ist um 15.30 Uhr. Die musikalische Leitung hat Gerd Guglhör. Der Schützengau feiert am Sonntag, 3. Juli, sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Festzug. Er beginnt um 10.30 Uhr an der Klosterkirche und führt über die Schöngeisinger– und Augsburger Straße zur Marthabräuhalle. Dort laufen Gäste, Fahnenabordnungen, Schützenkönige und Ehrengäste um 11.30 Uhr ein. Es zu Straßensperren.

Am Freitag starten wieder die Konzerte im Bühnenhof der Stadthalle Germering. Zum Auftakt spielen Teddy und die Lollipops, am Samstag steht der Konzertchor Germering auf der Bühne. Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr. Am Sonntag, 18 Uhr, lädt die Stadtkapelle wieder zur Serenade am Germeringer See. gar/zag/imu/kg