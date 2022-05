Drei Wandertouren durch den Landkreis

Wandernd erreicht man den Jexhof. © Brönner

Pünktlich zum Frühlingsbeginn stellt das Landratsamt neue Museumswanderungen vor. Drei Touren vereinen den Wandergenuss mit kulturellen Schätzen des Landkreises.

Fürstenfeldbruck - Die Touren starten und enden an S-Bahn-Stationen. Sie sind als Rundwege konzipiert. Eine Tour führt von Schöngeising zum Bauernhofmuseum Jexhof. Sie ist rund elf Kilometer lang und führt über Wiesen, Felder und Waldstücke.

Die zweite Route führt durch die Stadt Fürstenfeldbruck selbst, vorbei an Grünanlagen und Biergärten sowie vor allem zur Amper. Diese Runde („pittoreske Brückenwanderung“) ist 3,8 Kilometer lang.

Die dritte Runde (6,3 Kilometer) startet am Bahnhof Germering-Unterpfaffenhofen und führt direkt zum Zeit-und-Raum-Museum. Dieses zeigt die Siedlungsgeschichte der Stadt auf. Wie aber kommt man an die Routendetails? Interessierte können eine E-Mail an tourismus@lra-ffb.de senden und bekommen die kostenlose Wanderkarte mit einer Beschreibung inklusive QR-Codes kostenfrei zugeschickt.

