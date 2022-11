Eine Zeitreise in die Disco-Vergangenheit - Erinnerung an die legendäre Edi-Bar

Von: Peter Loder

Wie in alten Zeiten: Die DJ-Legende Peter Schiele (am Mikrofon) heizte den Edi-Disco-Fans im Ameisenstüberl ein. © LO

Eine nostalgische Zeitreise zurück in die wilde Disco-Zeit der 1970er- und 80er-Jahre – diese einmalige Chance ließen sich zahlreiche teilweise in Ehren ergraute, aber deshalb nicht minder feierwütige Stammgäste der legendären Edi-Bar nicht entgehen.

Fürstenfeldbruck – Zwar nicht wie damals am Plattenteller, sondern diesmal am CD-Player zauberte wie in alten Zeiten DJ-Legende Peter Schiele einen Disco-Fox und Softrock-Evergreen nach dem anderen aus seiner Hitparaden-Kiste.

Nur der ehemalige Edi-Bar-Wirt Edi Perzl und seine Ehefrau mussten aus gesundheitlichen Gründen ihr Kommen kurzfristig absagen. Vor fast 20 Jahren war der Party-Tempel, der mitten im Wohngebiet an der Holzstraße etabliert war, abgerissen worden. Die letzte Party fand nach 40 Jahre Bestehen in der Silvesternacht 2002 statt. Zwei Jahre später zündete ein Mann nachts die Gaststätte an der Holzstraße an. Kurz darauf folgte der Abbriss.

Zwar gab es einen Neubau in der Hasenheide, den vor allem Edi Perzl junior führte. Doch an Flair und Atmosphäre kam der Nachfolger, die mittlerweile ebenfalls längst geschlossene Edi-Bar 2, nie an den urigen Ur-Standort heran. Umso mehr wurde der Revival-Abend im „Ameisenstüberl“ gefeiert. In der Gaststätte, die wie die Edi-Bar ähnlich mit einer Holzwand verkleidet ist, ging es hoch her, mit den jung gebliebenen Nachtschwärmern, die den Abend tanzwütig wie wehmütig, in Erinnerungen schwelgend, genossen.

