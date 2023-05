Wein in der Hütte: Edle Tropfen bereichern das Volksfest

Von: Peter Loder

Dieter Pleil schenkt den Wein ein. Falls der österreichische Tropfen ausgeht, hat er Nachschub bestellt. © Weber

Die Weinhütte feiert auf dem Volksfest gerade Premiere, und zwar eine wahrlich gelungene. Die 100 Plätze sind jeden Abend belegt. Ein Besuch beim Hüttenwirt und den Partygästen.

Fürstenfeldbruck – Ein Quereinsteiger ins Gastro-Gewerbe betreut die Gäste in der Weinhütte. Dieter Pleil hat nach einem sportlich bewegten Dasein noch einmal eine neue Herausforderung gesucht und gefunden. Die 100 Indoor-Plätze sind jeden Tag dicht besetzt, die Bude ist rappelvoll – eine Vorab-Reservierung ist also so gut wie unumgänglich. Im Freien sind bei trockenem Wetter noch genauso viele Sitze auf Open-Air-Bänken verfügbar.

Sauber verpackt in fünf Container war die Weinhütte (die an ihrem ursprünglichen Standort in Steinebach am Wörthsee eigentlich Gifthütte hieß) eine Woche vor Volksfestbeginn eingetroffen und von Pleils großer Helferschar aufgebaut worden. Die 33 Mitarbeiter des im Winter als Skilehrer und im Sommer als Nordic-Walking-Trainer tätigen Wirts-Novizen rekrutieren sich größtenteils aus der eigenen Familie und dem großen Bekanntenkreis, der politischen Hintergrund hat und aus der BBV-Wählergruppe kommt.

Idee vom Weinfest

Pleils Bruder Klaus hatte in seiner von einer schweren Erkrankung abrupt beendeten Zeit als Oberbürgermeister ein Weinfest auf dem alljährlichen BBV-Bürgerfest am Viehmarktplatz organisiert. Zufällig hatte er bei einem Ausflug entdeckt, dass Österreichs damaliger Bundesweinbaupräsident ebenfalls Pleil hieß – und wie der Vater auch noch Josef. Rasch wurden Kontakte ins Weinviertel der Nachbarrepublik geknüpft.

2100 aus Österreich angelieferte Flaschen hat Dieter Pleil für die zehn zünftigen Tage gebunkert. Sollten sie rascher durch Brucks durstige Kehlen rinnen als erwartet, hat er im Destille-Laden von Kurt Mayr an der Pucher Straße kurzfristigen Nachschub geordert. Es dürfte tatsächlich eng werden mit dem Vorrat, wenn die Besucherzahlen so bleiben.

Hinterm Tresen

Dieter Pleil, der Bergfex und ehemalige Fußballtorwart des FC Aich, ist in seinem Element. Mittlerweile krächzen zwar die Stimmbänder, doch der 66-Jährige wandert unermüdlich von Tisch zu Tisch. Ehefrau Sonja steht derweil mit Stadtrat Karl Danke und Charly Stecher, dem ehemaligen obersten Verkehrswächter im Landratsamt, hinterm Tresen.

Meist sorgen DJs für Stimmung, doch am Dienstagabend verzauberten Daniele Daverna und seine Gesangspartnerin Kristina Alivuoco das Publikum mit italienischen Hit-Ohrwürmern. Der 41-jährige in Aich lebende Sänger bastelt schon länger an einer Schlagerkarriere, hat sich mittlerweile auch einen Namen gemacht und geht im Sommer für neue Songs ins Studio. Zuvor kommt er am Samstagabend aber noch einmal in die Weinhütte. Den Sänger und den Wirt verbindet eine sportliche Gemeinsamkeit: Daverna arbeitet als Fitnesstrainer im „Hardys“, wo Pleil mit seinen Nordic-Walking-Schülern regelmäßig zur Tour aufbricht.

Positives Fazit

In sein Volksfest-Abenteuer hat der Hüttenwart des Brucker Skiclubs eine fünfstellige Summe investiert (allein die Budenmiete samt Transportkosten beläuft sich auf 11 000 Euro). Während Dieter Pleil nun hofft, dass die Rechnung aufgeht, zieht er schon ein erstes Fazit: „Es war, ist und wird eine geile Geschichte, die aber ohne echte Freunde nicht funktioniert.“

Übrigens: Bier gibt’s auch im Wein-Stadel. Es wird allerdings nicht in Krügen ausgeschenkt, sondern in 0,33-Liter-Portionen aus der Flasche getrunken. Dass Pleil „fremdgehen“ und statt des König-Ludwig-Haus- und Hof-Getränks das aus Holzkirchen stammende Oberbräu-Produkt anbieten darf, ist dem Umstand zu verdanken, dass beide Brauereien zum Warsteiner-Konsortium gehören. Weshalb auch in diesem Punkt alles in der Familie und unter Freunden bleibt.

