Waffenprüfer und Eichamt ziehen in die Hasenheide

Das Münchner Eichamt und das Südbayerische Beschussamt sollen in die Hasenheide in Fürstenfeldbruck umziehen.

Fürstenfeldbruck – In der Fraunhoferstraße werden künftig in einem Gebäudeteil Taxen geeicht während gegenüber auf Panzerglas geschossen und Waffen geprüft werden. Ein erster Entwurf wurde nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

Kein Lärm

Prüfen und überprüfen: So lässt sich die Diskussion im Planungs- und Bauausschuss zusammenfassen. Und das nicht nur, weil sich die Debatte um das Eich- und Beschussamt drehte, bei dem später einmal Taxi und Waffen geprüft werden. Bei der Besprechung des Vorentwurfs stellte sich heraus: Es gibt noch einiges abzuwägen, wie Sitzungsleiter Christian Stangl (Grüne) betonte. Eines ist immerhin klar: Eine Lärmbelästigung durch Schüsse soll es für die Anwohner in der Hasenheide nicht geben.

In der Fraunhoferstraße, in direkter Nachbarschaft zur Trinks GmbH soll sich zukünftig das Landesamt für Maße und Gewichte mit zwei Dienststellen, dem Eichamt München und dem Beschussamt Südbayern, niederlassen. Wie die Stadtverwaltung um Stadt- und Bauleitplaner Florian Zweckl im Ausschuss mitteilte, sollen Eich- und Beschussamt in einem u-förmigen Gebäudekomplex untergebracht werden. Das Eichamt soll zukünftig im westlichen Teil des Gebäudes einziehen, das Beschussamt gegenüber.

Das wird beim Eichamt geprüft

Beim Eichamt werden später Taxen und Tanklastzüge überprüft. Dafür ist laut Sitzungsvorlage die Zufahrt über eine 100 Meter lange neue Stichstraße auf der westlichen Seite des Areals notwendig. Diese endet in einem Wendehammer, über den später die Zufahrt für einen dritten Bereich ermöglicht wird. Dort sollen sich einmal Handwerksbetriebe niederlassen. Besucher und Kunden des Beschuss- und Eichamts müssen nicht über die Zufahrtsstraße. Sie können die Ämter direkt über eine Einfahrt an der Fraunhoferstraße erreichen.

Fahrzeugaufkommen und Lieferverkehr

Laut Stadtverwaltung rechnet man mit jährlich rund 600 Taxameter-Prüfungen – das entspricht täglich circa drei Taxen, die das Eichamt testen muss. Beim Beschussamt, das 60 bis 80 Arbeitsplätze bietet, werden Lang- und Kurzwaffen überprüft, daneben die Dichtigkeit von Tankwagen. Auch Sicherheits-Bauteile für Fahrzeuge, wie Panzerglasscheiben werden in der Hasenheide auf ihre Beschussfestigkeit getestet. Zudem prüft das Südbayerische Beschussamt die Gebrauchssicherheit von Böllern.

Auf Nachfrage von Theresa Hannig (Grüne) welche Lärmbelästigung auf die Anwohner zukomme, antwortete Andreas Kronthaler vom Staatlichen Bauamt Freising: „Die Nachbarn haben wenig zu erwarten, nur das, was zulässig ist.“ Die Schießräume seien fensterlos und die Technik im Gebäude würde den Schall wiederum dämpfen. Im Außenbereich würden keine Schussaktivitäten stattfinden, ergänzte Florian Zweckl.

Altlasten im Boden aus den 1990er-Jahren

Wie der Stadtplaner und Landschaftsarchitekt Peter Schneider dem Gremium erklärte, seien bei verschiedenen Probebohrungen im Boden Altlasten gefunden worden. „Die müssen ausgetauscht werden.“ Die Altlasten stammen noch aus den 1990er Jahren von einer Kiesgrube, die sich an dieser Stelle befand und wieder aufgefüllt wurde, erklärte Kronthaler. Der spätere Aushub würde dann ebenfalls nochmal geprüft werden, bevor die Erde entsorgt wird.

Genauso überprüfen müssen Stadtverwaltung und Planungsbüro die geplante Solarfläche auf dem Dach. Alexa Zierl (ÖDP) hatte darauf hingewiesen, dass die Fläche laut Entwurf begrenzt ist. Eine „maximale PV-Nutzung“ sei jedoch wichtig. Stadtbaumeister Johannes Dachsel entgegnete, dass man diese Passage aus dem Vorentwurf überprüfen und gegebenenfalls streichen werde.

