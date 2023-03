Stiftungsgründer und Ausnahmejurist mit Liebe zur Kultur

Von: Ulrike Osman

Volker Thieler wurde 78 Jahre alt. © os

In Bruck ist der Name Volker Thieler vor allem im Verbindung mit der Kester-Haeusler-Stiftung ein Begriff.

Fürstenfeldbruck – Gemeinsam mit den Schwestern Mirjam und Gabriele Haeusler war er Gründer der Stiftung und 35 Jahre deren Vorstandsvorsitzender. Doch Thieler war weit mehr – streitbarer Rechtsanwalt, Professor für Immobilien- und Mietrecht, bundesweit gefragter Fachmann für Betreuungsrecht und häufiger Gast in den Medien. Nun ist Volker Thieler zwei Tage nach seinem 78. Geburtstag überraschend verstorben.

In Talkshows

Regelmäßig sah man den 1945 geborenen Juristen in den 1990er-Jahren in der Nachmittags-Talkshow von Pfarrer Jürgen Fliege, wenn es um Betreuungsfälle und Vorsorgevollmachten ging. Es war ein Thema, das Thieler aus tiefstem Herzen umtrieb. Er baute das Kester-Haeusler-Forschungsinstitut für Betreuungsrecht auf und führte es zu bundesweiter Bekanntheit. Tagtäglich treffen dort bis heute Anfragen ein. Gleichzeitig war es ihm wichtig, dass seine Anwaltskanzlei keine Betreuungen übernahm, um nicht in Interessenskonflikte zu geraten.

Thieler war eine Kerze, die an beiden Enden brannte, hochgebildet und bienenfleißig – so beschreiben ihn Menschen, die ihn gut kannten. Er studierte Jura in Regensburg und erwarb den seltenen Titel „Doctor iuris utriusque“ (Doktor beiderlei Rechts). Das Prädikat umfasst Qualifikationen der staatlichen und kirchlichen Rechtswissenschaft und erfordert zwei Doktorarbeiten.

Kanzlei

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Rainer übernahm Thieler die väterliche Anwaltskanzlei in Gräfelfing (Kreis München). Im Betreuungs- und Kapitalanlagerecht begleitete die Kanzlei wegweisende Rechtsentwicklungen, leitete sie teilweise selbst ein und setzte sie höchstrichterlich durch. Nach der deutschen Wiedervereinigung schuf Thieler die größte deutsch-deutsche Sammlung von Rechtsliteratur, die dann der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München übergeben wurde.

Bücher schrieb er fast nebenbei, darunter viele juristische Ratgeber für Laien, aber auch einen Hotelführer über die ehemalige DDR. Dort listete er Ferienwohnungen und Übernachtungsmöglichkeiten für Reisende auf, die sich nach dem Mauerfall nach Osten aufmachten – zu einer Zeit, als eine touristische Infrastruktur dort noch kaum vorhanden war.

Kunst und Kultur

Zu Thielers vielen Interessen gehörten auch Kunst und Kultur. Als Neffe des bekannten Malers Fred Thieler (1916-1999) war er talentiert an der Staffelei und pflegte gute Beziehungen zur Brucker Künstlervereinigung. Es lag ihm daran, die Kulturangebote der Kester-Haeusler-Stiftung nicht nur einem erlauchten Kreis an Bildungsbürgern zugänglich zu machen. Um neue Zielgruppen anzusprechen, kooperierte er mit Schulen und verwirklichte Mammutprojekte wie das Musical „Oliver Twist“. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Münchner Gärtnerplatztheater mit Kindern und Jugendlichen aus der Region produziert und im Brucker Stadtsaal aufgeführt.

Immer den Kopf voller Ideen, immer neue Projekte am Start und bis ins hohe Alter mit einer fast kindlichen Begeisterungsfähigkeit gesegnet – so kannte man den Mann, der sich gerne mal unkonventionell in knallrote oder senfgelbe Hosen kleidete, Tennis liebte und früher oft zu den Championships nach Wimbledon reiste. Er hinterlässt seine Frau Constanze und die gemeinsamen drei Kinder sowie drei Kinder aus erster Ehe, zehn Enkel und viele Freunde – darunter Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, der die Trauerfeier leitete.

