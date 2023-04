Erinnerung an Anton Uhl: Erfolgreicher Kaufmann und Bürgermeister in Krisenzeiten

Von: Dirk Walter

Anton Uhl war Kaufmann und Bürgermeister. © stadtarchiv

Stadtarchivar Gerhard Neumeier hat einen Aufsatz über den Kaufmann Anton Uhl verfasst. Zweimal war er Bürgermeister in Bruck: Vor und nach den Nazis.

Fürstenfeldbruck – „Der Uhl“ ist alteingesessenen Bruckern noch immer ein Begriff. Früher residierte das Werkzeug-Geschäft mitten in der Stadt gegenüber der Sparkasse, dort, wo heute die Caritas ihr Café betreibt. Wer heute den Baumarkt meiden will, fährt für Schrauben und Werkzeug aller Art in die in den Brucker Westen ausgelagerte Firma „Anton Uhl. Werkzeug und Stahlhandel“.

Nicht mehr so bekannt ist, dass Anton Uhl früher einer der angesehensten Bürger der Gemeinde war, der es 1930 bis 1933 sowie 1945 und 1946 zum Ersten Bürgermeister brachte. Stadtarchivar Gerhard Neumeier ist den Spuren des Unternehmers und Kommunalpolitikers nun in einem Aufsatz für die Zeitschrift des Historischen Vereins Schwaben (115. Band) nachgegangen. Für ihn war Anton Uhl ein „fähiger und erfolgreicher Kaufmann sowie ein sehr guter Erster und Zweiter Bürgermeister“, dem jedoch durch äußere Zwänge – Weltwirtschaftskrise, Aufkommen der Nationalsozialisten – Grenzen aufgezeigt wurden.

Jahre an der Front

Geboren wurde Anton Uhl 1877 in Oettingen/Schwaben. Eher zufällig verschlug es den Kaufmannslehrling 1901 und ab 1912 dauerhaft an die Amperstadt – als Bediensteter der Firma August Strigel’s Nachfolger, ehemals Firma Jakob Kalb, einem Eisenwaren- und Kohlenhändler. Offenbar war Uhl ein sehr fähiger Händler, denn er hatte bald genügend Kapital, um ein Haus in der Schöngeisinger Straße zu kaufen. Wahrscheinlich schon 1912 machte er sich selbstständig. Er gehöre dadurch „zu den sozialen Aufsteigern“, resümiert Neumeier. Nach Jahren an der Front kehrte Uhl unversehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Er konnte sein Vermögen durch den Kauf eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße beträchtlich erweitern. 1922 war er „zweifacher Hausbesitzer und einer der bestsituierten Bürger von Fürstenfeldbruck“.

1924 im Gemeinderat

Nicht untypisch für erfolgreiche Geschäftsleute war damals, sich politisch zu engagieren – auch in Fürstenfeldbruck. Bürger wie der Hotelier Ludwig Weiß oder der Bettenhändler Hans Wachter waren die tonangebenden Politiker vor Ort. Zu ihnen gesellte sich Anton Uhl, dessen Eintrittsdaten in die Bayerische Volkspartei nicht feststellbar sind. Bei der Gemeinderatswahl 1924 wurde Uhl erstmals in den Rat gewählt und am 22. Dezember 1924 sogleich zum 2. Bürgermeister bestimmt – damals gab es keine direkte Bürgermeisterwahl, vielmehr votierte der Gemeinderat, wer Rathauschef wurde.

Erster Bürgermeister wurde der Kaufmann Leonhard Plonner. Bruck hatte damals 5000 Einwohner – ein Dorf kleiner als heute Emmering. Uhl übernahm das Referat für Märkte, Wegweiser und Warntafeln, auch bei der Konsolidierung der Sparkasse spielte er eine Rolle.

Aufstieg

Nach der nächsten Wahl im Dezember 1929 gelang Uhl der Aufstieg – trotz Verlusten der von der BVP dominierten „Einheitsliste“ stimmte eine Mehrheit im Gemeinderat für seine Wahl zum Ersten Bürgermeister. Neumeier hält es für bemerkenswert, dass auch die SPD-Vertreter für ihn stimmten, denn auf Landesebene wurde so eine informelle Koalition, obwohl sie vielleicht den Aufstieg der Nationalsozialisten erschwert hätte, strikt abgelehnt. Uhls Tätigkeit war mehr oder minder Mangelverwaltung: Erweiterung der Kanalisation, die Teerung erster Ortsstraßen und der wegen finanzieller Engpässe eng begrenzte Wohnungsbau bestimmten seine Amtszeit.

Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 wurde der Gemeinderat entsprechend der Ergebnisse der Reichstagswahl vom 5. März 1933 umgebildet. Jetzt riss der Kaufmann Adolf Schorer (NSDAP) die Macht an sich und wurde erster Bürgermeister. Uhl schied nach der erzwungenen Auflösung der BVP am 14. Juli 1933 aus. Dass die Räte zuvor einstimmig, also sogar die der SPD, Hindenburg, Hitler und dem NSDAP-„Reichsstatthalter“ Franz Ritter von Epp das Ehrenbürgerrecht verliehen hatten, nutzte nichts.

Rückkehr nach Krieg

In der Nazizeit konzentrierte sich Uhl auf sein Geschäft, zudem förderte er Verbände wie den Reichskriegerbund. Die Nazis ließen ihn in Ruhe, im „Fürstenfeldbrucker Wochenblatt“ erschien zum 60. Geburtstag sogar ein wohlwollender Artikel über ihn. Der NSDAP trat er nicht bei. Das erleichterte seinen Wiedereinstieg in die Politik 1945, als er von den Amerikanern als kommissarischer Bürgermeister eingesetzt wurde (bis 1946). Im Dezember 1945 trat er der CSU bei, zudem war er einige Monate Vorsitzender der Spruchkammer, die für die Entnazifizierung zuständig war. 1952 ist Anton Uhl 74-jährig in Fürstenfeldbruck verstorben.

