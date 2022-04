Trauer um Peter Stannecker: Ein Freigeist mit großem Herz

Von: Ulrike Osman

Peter Stannecker wurde nur 53 Jahre alt. © Privat

Er war Musiker, Sportler, Freigeist – und er hatte ein großes Herz. Als Peter Stannecker in seiner Musik das gefunden hatte, was er seinen „Lebensfrieden“ nannte, wollte er auch anderen dieses Glücksgefühl vermitteln.

Fürstenfeldbruck – Und so schuf er für die Menschen, die seine sanfte, meditative Musik liebten, besondere Momente.

Mit seiner Gruppe Vuimera gab er Konzerte auf Berggipfeln und Burgen, bei Kerzenschein in Kirchen und Kapellen, in Vollmondnächten an See-Ufern. Er wollte keinen Applaus zwischen den einzelnen Stücken – auch nicht direkt nach dem letzten Ton. Wenn erst nach minutenlangem Nachspüren der Beifall einsetzte, wusste der gebürtige Brucker, dass er sein Publikum berührt hatte.

In Bruck aufgewachsen

Erst vor wenigen Tagen gab es wieder so ein Konzert. Es sollte eine Benefizveranstaltung für Stannecker selbst sein, der zum Pflegefall geworden war. Doch es wurde ein Gedächtniskonzert, das Vuimera für ihren Kopf und Frontmann spielten. Er war drei Tage zuvor im Alter von 53 Jahren gestorben.

Stannecker wuchs in Bruck auf, besuchte das alte Graf-Rasso-Gymnasium und lernte in der Stadtjugendkapelle Klarinette. Später wurde er zum Meister an Tenor- und Sopransaxophon. Ein Lehramtsstudium in Sport und Musik schien zunächst der richtige Weg zu sein, doch Stannecker spürte zunehmend, dass er zu sehr Freidenker war für Lehrpläne und ministeriale Vorgaben.

Lieber verdingte er sich viele Sommer lang als Canyoning- und Kletterguide am Gardasee und viele Winter als Lehrer in einer Brucker Skischule. Etwa alle zehn Jahre schlug Stannecker neue Wege ein. Von seiner Tätigkeit als Tourenleiter wechselte er in den Vertrieb von Sportartikeln und Outdoor-Kleidung, übernahm sogar in Kempten eine eigene Firma. Endgültig am Ziel war er erst, als er den Sprung wagte und die Musik zu seinem Beruf machte. „Er konnte umsetzen, was ihn glücklich machte“, sagt sein Bruder Robert. „Das hat ihn total erfüllt.“

Die Corona-Krise mit ihren Veranstaltungsabsagen und Einnahmeausfällen traf Stannecker schwer. Noch schlimmer war, dass er sich bei seinen sportlichen Aktivitäten plötzlich müde fühlte. Ungute Erinnerungen wurden wach an den Herzinfarkt, den sein Vater schon mit 48 Jahren erlitten hatte. Tatsächlich wurden auch bei Peter Stannecker Herzprobleme festgestellt.

Ohnmachtsanfall

Er bekam drei Bypässe und war auf einem guten Weg zurück in sein altes Leben, als er im Oktober 2021 beim Joggen einen Ohnmachtsanfall erlitt. Spaziergänger fanden ihn bewusstlos am Weg. Der Vater einer siebenjährigen Tochter musste ins künstliche Koma versetzt werden. Nach Klinikaufenthalten in Füssen und Kaufbeuren kam Stannecker ins Therapiezentrum Burgau. Er konnte nicht mehr sprechen. Die Therapie zog sich über fünf Monate, doch es ging bergab statt bergauf.

Am 8. April soll es in Bad Hindelang ein Gedenkkonzert für Peter Stannecker geben. Ende Mai stellen Vuimera zum zehnjährigen Bestehen ihr jüngstes Album vor. Es heißt „Zfrieden“ – das, was der Vollblutmusiker war, wenn er spielte. os

