Die gute Seele des Vereins: Ein halbes Leben für den Skiclub ist noch nicht genug

Die gute Seele des Skiclubs kann man Hans Pfeffer getrost nennen. Auch wenn er selbst inzwischen nicht mehr Ski fährt, ist der langjährige Vorstand, einstige Schischulleiter und heutige Ehrenvorsitzende bei den Fahrten in die Berge weiterhin mit dabei. Mit seiner Frau betreut er in der Mittagspause die Skikurs-Kinder. Der Skiclub FFB, sei eine „große Familie“ sagt Pfeffer. © mm

Der 1954 gegründete Skiclub Fürstenfeldbruck hat mittlerweile mehr als 700 Mitglieder. Helmuth Pfeffer ist eines von ihnen. Und nicht irgendeines. Er gilt als „Anker“ des Vereins. Seit 2012 ist er einer der beiden Ehrenvorsitzenden.

Fürstenfeldbruck – Mitglied im Verein ist Pfeffer seit 1977. Damals ist er über einen Freund zum Club gekommen, da er sehr gerne und gut Ski fuhr. 1978 wurde er dann in die Vorstandschaft gewählt. Dort ist er bis 2012 geblieben. Unter anderem hat er die Skischulleitung übernommen. Anschließend ist er zu einem der zwei Ehrenvorsitzenden bestimmt worden.

Auch einige Seminare hat Pfeffer besucht, um seine Fähigkeiten, die er im Vorstand beim Skiclub einbrachte, noch zu verbessern. Er sagt: „Wenn ich etwas mache, dann beschäftige ich mich mit allem, was dazu gehört. Und mittlerweile geht bei Vereinen ohne Weiterbildung gar nichts mehr.“

Aber egal ob Ski, Langlauf oder Tennis: Pfeffer liebte es vor allem, Sport zu machen. Und auch wenn er aufgrund seiner Rückenprobleme mittlerweile selbst nicht mehr sporteln kann, unterstützt er den Verein, wo er nur kann. „Auch wenn ich nicht mehr Ski fahre, kann ich mich dafür um viel Organisatorisches kümmern“, erklärt er.

Zusammenhalt

Das Schöne am Skiclub FFB sei, sagt Pfeffer, dass anders als bei vielen anderen Vereinen der Zusammenhalt gegeben sei. „Im Mittelpunkt steht für uns immer das Mitglied. Was können wir für unsere Mitglieder machen, damit sie sich noch wohler fühlen?“, sagt er. Der schönste Lohn für den Skiclub ist es, wenn die Leute Spaß haben und die Kinder voller Begeisterung dabei sind.

Ganz besonders freut sich der Ehrenvorsitzende, dass auch die älteren Mitglieder noch immer in die Arbeit und Organisation mit einbezogen werden. „Dadurch, dass die ältere Generation noch gut vertreten ist, fühlt man sich einfach wohl. Wir sind einfach eine große Familie, die zusammengehört“, findet der 79-jährige. Außerdem sagt er: „Da ich mein halbes Leben dem Skiclub gewidmet habe, liegt dieser mir sehr am Herzen und ich stehe meinen Nachfolgern weiterhin in allen Bereichen mit Rat und Tat zur Seite“.

Helmuth Pfeffer © mm

Sich so engagieren zu können über all die Jahre, dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. „Dass ich so viel Freizeit in den Verein einbringen konnte und immer noch kann, verdanke ich vor allem meiner Familie. Ohne deren Unterstützung hätte das alles nicht funktioniert. Wir sind einfach ein Top-Team“, sagt der gebürtige Weßlinger.

Immer unterwegs

Beinahe jedes Wochenende war die Familie mit dem Skiclub unterwegs. Außer Ski Alpin bietet der Verein noch diverse andere Wintersportarten wie Langlauf oder Shortcarven an. Und auch im Sommer hat der Club einige Angebote wie zum Beispiel diverse Fahrradtouren, Wanderungen oder Inlinern.

Auch wenn Helmuth Pfeffer selbst nicht mehr Ski fährt, sind seine Frau und er trotzdem noch bei den Ausflügen dabei. Die beiden passen dann in den Pausen auf die Skikurskinder auf. „Das ist eine schöne Aufgabe, so lernen die Kinder die Älteren kennen“, meint er. pla

Vereinssteckbrief: Gründung: 12. November 1954; Mitglieder: über 700; Sportarten: Ski Alpin, Shortcarven, Inline-Skating; Kontakt: vorstand@skiclub-ffb.de.; Internet: www.skiclub-ffb.de

