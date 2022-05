Ein Hauch von Harry Potter in Fürstenfeld

Von: Peter Loder

Groß und Klein ließen sich beim HocusPocus-Festival in die Welt der Magie entführen. © Weber

Es war ein Hauch von Harry Potter, der an fünf magischen Tagen durch das Gelände im Schatten der Klosterkirche zog: Das HocusPocus-Festival zog die Besucher wie ein Magnet an. 700 Zauberer aus aller Welt zeigten ihre Tricks.

Fürstenfeldbruck – Zweimal hatte der in Fürstenfeldbruck aufgewachsene Markus Laymann das ursprünglich 2020 von ihm organisierte HocusPocus-Festival mit mehr als 700 aus zwölf Länder angereisten Künstlern und Magiern schon verschieben müssen. Nun konnte es endlich stattfinden. Höhepunkt war das Finale der zuletzt 2017 ausgetragenen deutschen Meisterschaft.

Feinheiten und Finessen

Parallel zum Festival tagte der Fachkongress Magica. In dessen Rahmen tauschten die Zauberer abgeschirmt von der Öffentlichkeiten bei Seminaren die Feinheiten und Finessen ihre geheimen Tricks aus. Zutritt zur Fachmesse hatten nur diejenigen, die sich als eines der weltweit 2800 Mitglieder zählenden Magischen Zirkels ausweisen konnten. In der Klostertenne verkauften Fachhändler die Utensilien und Gimmicks, mit denen die Magier ihr Publikum verzaubern.

Cheforganisator Markus Laymann hatte als 13-Jähriger, als er noch das Viscardi-Gymnasium besucht hat, mit dem Zaubern begonnen. Mittlerweile ist er 52 Jahre alt, hat eine Rechtsanwaltskanzlei, war lange im Vorstand des Kreisjugendrings tätig und tritt als halbprofessioneller Magier in Theater- und Variete-Shows auf.

Während sich Laymann bei seinem Heimspiel auf bestens bekanntem Terrain bewegte, waren die meisten seiner Kollegen zum ersten Mal in Fürstenfeldbruck. Die weiteste Anreise hatte ein Magier aus Singapur.

Straßenzauberei

Eher auf dem kurzen Dienstweg war Kai Oliver Borchers unterwegs. Der aus dem Saarland stammende Experte für Straßenzauberei tritt unter dem Künstlernamen Kalibo auf und ist als regelmäßiger Showgast bei Kreuzfahrten (bekannt aus ARD-Vorabendserie „Verrückt nach Meer“) in aller Herren Länder unterwegs. „Aber in Fürstenfeldbruck war ich noch nie“, so der 45-Jährige. Von der Amperstadt bekam er jedoch in den fünf Tagen so gut wie nichts zu sehen. Seminare, Shows und Kongresstermine hielten ihn ebenso auf Trab wie die meisten seiner Kollegen.

Zu ihnen gehörte auch der Germeringer Herbert Anton. Meist verzaubert der 75-jährige Ingenieur bei Privatveranstaltungen sein Publikum. Begonnen hat für ihn die Faszination des Simsalabims mit einem Zauberkasten, den ihm die Familie unter den Weihnachtsbaum gelegt hatte. Mittlerweile ist Herbert Anton fester Bestandteil im Magischen Zirkel, hat an der Zauber-Akademie die Aufnahmeprüfung nach vier Semestern mit Bravour bestanden und trotzdem noch immer nicht ausgelernt. „Es gibt stets neue Perspektiven, die Vielfalt der Zauberkunststücke ist riesig.“

Wie der Germeringer kann sich auch der Niederbayer Christopher „Der Hofzauberer“ Stewens (53) vorstellen, dass die fünf magischen Fürstenfelder Tage auch ohne Kongress-Charakter zu einem Dauerbrenner werden. „Die Atmosphäre ist perfekt.“

Applaus

Denn nicht nur die Kinder hatten bei den Mitmach-Shows ihren Spaß, auch die Erwachsenen wurden von den Protagonisten an den übers Gelände verteilten „Straßenbühnen“ mit ins Programm genommen. Die Gage bestand meist aus Applaus oder in den bei Straßenkünstlern obligatorischen Hut geworfenen Münzen. Nur wer sich bei einer der mehr als 30 Shows unterhalten lassen wollte, musste ein 17-Euro-Ticket lösen.

Nachdem das Festival-Konzept bei Publikum und Künstlern angekommen ist, überlegt Markus Laymann („Wir bekamen von allen Seiten volle Anerkennung“), ob das Event im Zwei-Jahres-Turnus regelmäßig in seiner Heimatstadt aufgezogen werden kann. Dann würde hinter Fürstenfelds altehrwürdigen Klostermauern für die Magier der Gegenwart eine Kulisse entstehen, wie sie Harry Potter einst in der Hogwarts-Zauberschule filmreif vorgefunden hat.

