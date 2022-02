Ein Kraftsportler mit Herz für Pflegekräfte

Nachruf

Wer beim Stichwort Krafttraining an stumpfsinniges Gewichtestemmen denkt, der war bei Norbert Schrimpf an der falschen Adresse.

Fürstenfeldbruck – Mit den Geräten und Übungen des Brucker Trainers und ehemaligen Leistungssportlers gestaltete sich der Muskelaufbau immer wieder neu und abwechslungsreich. Nun ist der multi-aktive, vielfach engagierte und sozial eingestellte Familienvater kurz nach seinem 54. Geburtstag einer schweren Krankheit erlegen.

Norbert Schrimpf war ein Macher, der sich über Stärke und Leistung definierte. Sport war sein Leben, seit er im Alter von 15 Jahren begonnen hatte, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Schon ein Jahr später nahm er an den Oberbayerischen Meisterschaften im Kraftdreikampf teil und brachte einen ausgezeichneten dritten Platz nach Hause. Nach sieben Jahren Leistungssport wechselte er die Seite, machte eine Trainerausbildung und begann in der Sportschule FFB-Puch zu arbeiten. Zuvor war er in verschiedenen Handwerksfeldern tätig gewesen – in seinem erlernten Beruf als Metzger, aber auch im Gartenbau mit eigener Firma und als Dachdecker. Hauptsache, er konnte körperlich zupacken.

Seine wahre Berufung aber fand Norbert Schrimpf in der Arbeit im Sport- und Fitnessbereich. Die Liste seiner Tätigkeiten als Trainer, Referent und Ausbilder, seiner Lehraufträge und Ehrenämter, seiner Fortbildungen und Zusatzqualifikationen ist schier endlos. Unter anderem war er mehr als 20 Jahre für den Bayerischen Gewichtheber- und Kraftsportverband tätig und ebenso lange Zweiter Vorsitzender des KSC Puch. Er war am Aufbau der Kraftabteilung des SC Malching beteiligt und leitete sie acht Jahre lang.

Seit 2007 unterrichtete er Sport an der Brucker Mittelschule West, zwischenzeitlich auch an der Mittelschule Maisach. Die Arbeit mit Jugendlichen lag ihm besonders am Herzen. „Er hat sich immer wieder jungen Leuten angenommen und sie unterstützt“, erzählt seine Frau Kathrin. Im Dezember 2020 wurde er in den Sportbeirat der Stadt Fürstenfeldbruck berufen.

Als wäre all das noch nicht genug, betrieb Schrimpf seit 1997 eine Firma für von ihm selbst entwickelte Sport- und Koordinationsgeräte. Ziel der Kreisel, Wackelbretter und anderer Gerätschaften war das gesundheitsorientierte Krafttraining, das neben dem Muskelaufbau auch Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit fördert und die Verletzungsanfälligkeit senkt.

Seine soziale Ader demonstrierte Norbert Schrimpf mit einer besonderen Aktion im Jahr 2020: Als Dankeschön für die durch Corona stark belasteten Angehörigen der Pflegeberufe bot er ihnen vier Monate lang kostenloses Training in seinem Fitnessstudio in Puchheim an – gefolgt von einem günstigen Dauerrabatt. Er tat sich für diese Initiative sogar mit einem konkurrierenden Fitnessstudio zusammen. Es nervte ihn einfach, dass die Leistung der Pflegekräfte nach all dem Beifallklatschen in den ersten Pandemie-Wochen schnell wieder in Vergessenheit geraten war.

Norbert Schrimpf, der Privatmensch, war am liebsten in der Natur unterwegs. Sein Lebensinhalt war die Familie – seine zweite Frau Kathrin, die beiden gemeinsamen Kinder Max (7) und Leni (4) und seine erwachsene Tochter Larissa (23) aus erster Ehe. Sie alle haben verloren, was Kathrin Schrimpf in wenigen Worten zusammenfasst: „Er war ein ganz toller Mann.“

