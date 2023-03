Ein letztes Derbleckn vor der OB-Wahl

Von: Peter Loder

Teilen

Noch-OB Erich Raff zapfte dabei das erste Fass Bier spritzerfrei an. © Weber

Wer am Samstag noch nicht wusste, hinter welchem Namen er tags darauf sein Kreuzerl bei der OB-Wahl machen sollte, dem wurde spätestens beim Starkbierfest der Kaltenberg-Brauerei auf die Sprünge geholfen. Oberbraumeister Wolfgang Ober hat beim Politiker-Derbleckn alle Register gezogen.

Fürstenfeldbruck – Doch nicht nur der aus Miesbach angereiste, mit Bruck bestens vernetzte Krüglredner und der aus Holzkirchen angedampfte Musikzug heizten in der altehrwürdigen, denkmalgeschützten Marthabräuhalle die Stimmung der 400 Besucher an. Auch Dialekt-Kabarettist Stefan Kröll und die Theatergruppe des Brucker Brettls hatten maßgeblichen Anteil, dass der Gaudi-Barometer über die gesamten vier Stunden im Hochdruckbereich blieb.

Dabei hatte zunächst der in ein paar Wochen aus dem Amt scheidende OB Erich Raff überhaupt keinen Spaß verstanden und seinen zum vorletzten Mal ausgeübten Job als Chef-O’zapfer (beim Volksfest darf Raff noch einmal ran) spritzerfrei und mit zwei knochentrockenen Schlägen ins Ritterbock-Fass erledigt.

Wobei laut der theatralischen Brettl-Prophezeiung Raffs Rückkehr ins Rathaus nicht gänzlich auszuschließen ist. Was zumindest für das Starkbier-Publikum ein Glücksfall wäre, denn dann könnte auch noch in ferner Zukunft Stefan Ernst in seiner Glanzrolle als OB-Double bejubelt werden. Beim Blick auf das „Bruck im Jahr 2041“ – so der Titel des exklusiv für den Starkbier-Abend inszenierten Einakters – beschäftigte nicht nur Raffs visionäres Comeback die Bewohner einer Senioren-WG.

Das Ritterbock-erprobte Theater-Ensemble mit Florian Oelmaier, Monika Märk, Heike Limmer, Oliver Schmalz, Kristian Freysoidt sowie Nina Tobisch-Haupt und Reike Herrmann präsentierte wortreich auch das dann scheinbar längst verwirklichte Ampersportparadies – mit Schwimmbecken im Unter-, Ü60-Tanzfläche im Erd- und einer Eishalle im Obergeschoss.

Fern aller Träumereien hatte zuvor Wolfgang Ober die Kommunalpolitiker mit der harten Realität eines Starkbierabends konfrontiert. Wobei der vorherrschende Tratsch und Ratsch auf den Brucker Straßen und an den Stammtischen sehr zur Freude des Publikums das zentrale Thema war.

Schöngeisinger Straße

So erwies sich die Tempo-20-Zone an der Schöngeisinger Straße als echte Steilvorlage für den Ober-Derblecker, der nach dreijähriger Corona-Zwangspause seine erste Krüglrede im „postpandemischen Zeitalter“ hielt. Damit sich das Blitzen für die Stadt lohnt, empfahl er eine weitere Reduzierung auf fünf Stundenkilometer. Denn: „Wenn sich der Igel schneller in der Innenstadt bewegt als ein Auto, dann samma aufm besten Weg zur haushaltsprofitablen Klimaneutralität.“ Obers Tempo-Tipp: „Wenn eich rechts a Bushäuserl überhoid, dann fahrt’s richtig.“ Den letzten Schliff in Sachen Dialekt für die Starkbier-Gäste (darunter Kaltenberg-Bierprinz Luitpold und Bayerns aus der Oberpfalz angereister Bierkönigin Sarah Jäger) gab’s danach noch von Comedy-Senkrechtstarter Stefan Kröll. Der Tischler schreinerte das Schenkelklopfer-Finale zu einem boarischem Wortwitz-Gipfel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.