Ein-Mann-Stück überzeugt an der Neuen Bühne

Von: Ulrike Osman

Teilen

Erinnerungen an die Vergangenheit quälen den Fänger, gespielt von Frank Piotraschke. © Weber

Kennen Sie Erich Winter? Ganz beiläufig kommt die Frage daher, doch sie wird sich durch den ganzen Abend ziehen und dabei immer größere Tragik entfalten. Der Mann, den die Frage quält, ist „Der Fänger“ – so der Titel der jüngsten Premiere an der Neuen Bühne Bruck unter der Regie von Heiko Dietz.

Fürstenfeldbruck – Das Ein-Mann-Stück von und mit Frank Piotraschke kommt aus dem Münchner „Theater...und so fort“ und ist als Gastproduktion in Bruck. Der Autor, Schauspieler und Regisseur ist hier aber kein Unbekannter, auch wenn er bisher vor allem hinter den Kulissen tätig war. Unter anderem hat er die Stücke „Der Hässliche“ und „Der Vorname“ für die Neue Bühne inszeniert.

„Der Fänger“ ist ein ehemaliger Akrobat, der seit über zwei Dekaden einen ominösen Jahrestag zelebriert. Schon sein Auftritt ist ungewöhnlich, denn es gibt keinen. Reglos sitzt Piotraschke mit gesenktem Kopf in seinem Sessel auf der Bühne, während die Zuschauer ihre Plätze einnehmen. Dann erwacht er zum Leben, taucht er ab in Erinnerungen an seine Varieté- und Zirkusvergangenheit, an dramatische und komische Begebenheiten. Darauf ein Gläschen Perlwein, den er eigentlich hasst.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Man spürt, dass hier einer die immer gleichen Erinnerungspfade abläuft, denen er nicht entkommen kann. Er redet sich in Rage, spürt den alten Schmerz und die Schuld mit immer gleicher Heftigkeit. So kommt nach und nach ein tragisches Geheimnis ans Licht, das den Fänger seit mehr als zwei Dekaden peinigt – ein Vermächtnis aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte.

Ein Ein-Mann-Stück ist zwangsläufig ein langer Monolog, doch bei Piotraschkes Spiel hat man das schnell vergessen. Keine Sekunde kommt Langeweile auf. Der grandiose Darsteller erzeugt Spannung durch das, was er erzählt, und durch die Art, wie er es erzählt. Er streut mit leichter Hand ein wenig Komik ein, wenn er mit einer Gorilla-Maske (inter)agiert. Am tragischen Höhepunkt der Geschichte wird er ganz leise und eindringlich. Durch den Schluss weht die Ahnung eines Aufbruchs. Soll er versuchen, den Ballast abzuwerfen und nach vorne zu gehen? Immerhin, wir schreiben das Jahr 1968.

Piotraschke wurde nach der Premiere zu Recht vom Publikum gefeiert. Umso bedauerlicher, dass die Neue Bühne nicht ausverkauft war. Am kommenden Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, wird das großartige Stück noch einmal aufgeführt. Karten gibt es auf www.buehne-bruck.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.