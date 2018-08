Ein prägender Lokalpolitiker des 19. Jahrhunderts

Kaum eine Familie hat das Ortsleben in Fürstenfeldbruck so geprägt wie die Familie Miller. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ist sie in der Umgebung von Prittriching im Landkreis Landsberg nachweisbar.

Fürstenfeldbruck – Später ließen sie sich auch in Bruck nieder. Der gebürtige Brucker Johann Baptist Miller (1823-1899), nach dem die Bürgermeister-Miller-Straße, welche die Polz- mit der Danzigerstraße verbindet, war der wichtigste Brucker Lokalpolitiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Insgesamt 36 Jahre lang war er Bürgermeister in Bruck und hat die Ortsentwicklung in dieser Zeit maßgeblich geprägt.

„Er besuchte die Volksschule in Bruck und begann mit neun (!) Jahren eine Uhrmacherlehre beim Münchner Hofuhrmacher Josef Minutti“, schreibt der Brucker Stadtarchivar Gerhard Neumeier über Miller. Der übernahm nach Stationen in Salzburg und Wien im Jahr 1952 die väterliche Uhrmacherwerkstatt an der Hauptstraße, drei Jahre später heiratete er die Tochter des königlichen Posthalters, Marie Weiß.

Nachdem er einige Jahre Marktvorstand und Mitglied im Gemeindeausschuss war, wurde Miller 1854 zum Bürgermeister gewählt. In seiner langen Amtszeit kam es zu einer „Etablierung einer Vielzahl von Infrastruktureinrichtungen in Bruck“, so Neumeier. So wurde unter anderem das Rathaus erweitert, die Knaben- und Mädchenschule neu gebaut sowie Bruck ans Schienennetz angebunden.

Weil sich Miller auch dem technischen Fortschritt gegenüber offen zeigte, wurde der Markt Bruck zu einem Vorreiter auf dem Gebiet der Elektrifizierung. So wurde im Oktober 1892 das Elektrizitätswerk in Schöngeising eingeweiht, das sein Neffe Oskar von Miller geplant hatte.

Johann Baptist Miller wurde 1894 zum Brucker Ehrenbürger ernannt. Daneben erhielt der gläubige Katholik weitere Auszeichnungen, darunter das Verdienstkreuz des königlich bayerischen Militärverdienstordens.

Auch in das gesellschaftliche Leben im Ort brachte sich der begeisterte Sänger und Musiker ein. Miller war Gründungsmitglied und Vorstand des Männergesangvereins und Mitglied im Kirchenchor. Am 30. Mai 1899 starb Johann Baptist Müller in Bruck. Die letzte Ruhe fand er auf dem alten Friedhof von St. Magdalena an der Kirchstraße. seo

Die Serie

Viele Straßen in Fürstenfeldbruck sind nach verdienten Bürgern, Künstlern und Äbten benannt. In der TagblattSerie werden diese Persönlichkeiten vorgestellt. So etwa Posthalter Weiß oder Anton Aumiller.