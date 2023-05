„Großer Meilenstein“: Strategie soll Weg zur Klima-Neutralität weisen

Von: Lisa Fischer

Zum Thema Klimaschutz haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Vorhaben in Fürstenfeldbruck angesammelt. Die Klimastrategie legt nun einen Fahrplan zur Erreichung der Ziele fest.

Fürstenfeldbruck – Große Freude und zufriedene Gesichter bei der Stadtverwaltung: „Das ist unsere Antwort auf den Klimawandel“, sagte Zweiter Bürgermeister Christian Stangl. Gemeint war der Tagesordnungspunkt „Klimastrategie für die Stadt“ in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses. Die Strategie hatten Lucia Billeter und Daniel Walleit vom Klimamanagement in den vergangenen Monaten ausgearbeitet.

Dass ein solches Konzept überhaupt fällig wurde, liege an den „ehrgeizigen Zielen“ der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden, erklärte Stadtbaumeister Johannes Dachsel. „Was uns bislang gefehlt hat, ist ein Fahrplan wie wir da hinkommen.“

„Es gab in Fürstenfeldbruck schon ganz viele Beschlüsse und Maßnahmen“, berichtete Lucia Billeter, „doch es hat ein bisschen der rote Faden gefehlt“. Der läge mit der Klimastrategie nun vor.

Zwei Bausteine

Diese ist in zwei Bausteine aufgeteilt: „Klimaschutz“ und „Klimaanpassung“. „Beim Klimaschutz haben wir schon viel gemacht, wie beispielsweise Treibhausgas und Emissionen einsparen“, sagte die Klimamanagerin der Stadt. Klimaanpassung sei aber genauso wichtig. Denn selbst, wenn man morgen schon klimaneutral sei, müsse man jetzt die Weichen stellen, um vorbereitet zu sein, wenn die klimatischen Veränderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen, so Billeter.

Die beiden Bereiche der Strategie wurden in Handslungsfelder unterteilt, wie beispielsweise „Energie und Wärme“, „Mobilität“, „Wirtschaft, Konsum und Verhalten“ (Klimaschutz) sowie „Hitze“ und „Wassermanagement“ (Klimaanpassung). Sofort anfangen könne man beispielsweise mit der sogenannten Großbaumpflanzquote (Handlungsfeld „Hitze“). Laut Billeter bestimmt die Quote ab sofort, dass jährlich in ein bis zwei Straßen große, schattenspendende Bäume gepflanzt werden, „damit wir zukünftig kühlere Straßen haben.“

Aber auch die Verwaltung muss beim Klimaschutz mitziehen. Stichwort: „Solarpflicht“. „Wir müssen alles zupflastern, was geht“, sagte Billeter. Die Stadt verfüge über viele Liegenschaften, wie Feuerwehren, Kindergärten und die Stadtbibliothek. Es sei besser, diese Dachflächen zu nutzen, als Anlagen auf Grünflächen zu bauen.

Für Bürger, die beim Thema PV-Anlagen aktiv werden wollen, müsse das Solarkataster aktualisiert werden. „Inklusive eines Wirtschaftlichkeitsrechners, damit man weiß: Wie viel wird mich das kosten und, wann hat sich das amortisiert?“, so Billeter.

Die Stadtwerke

„Der wichtigste Akteur im Bereich ,Energie und Wärme’ sind natürlich die Stadtwerke“, sagte Billeter. Auch hier soll ein Fahrplan ausgearbeitet werden, wie Bruck bis 2035 klimaneutral werden kann. Helfen soll hier ein bestimmter „Senkungspfad“ pro Jahr“, der die Absenkung der jährlichen Emissionen vorgibt. Ebenso sollen die Stadtwerke für das laufende und kommende Jahr Sofortmaßnahmen bereitstellen.

Die Klimastrategie sei ein großer Meilenstein, sagte Klimaschutzreferentin Alexa Zierl (ÖDP). „Und es freut mich ganz besonders, dass der Runde Tisch Klima kommt.“ Dieser soll auf zwei Jahre einberufen werden und sich über die Umsetzung der Maßnahmen besprechen. Mitglieder des Runden Tischs sollen unter anderem Personen aus dem Umweltbeirat, dem Stadtjugendrat, der Fridays-For-Future-Gruppe und den Stadtwerken sein.

Der Umweltausschuss votierte einstimmig für die Klimastrategie samt Maßnahmenkatalog und die Einberufung des Runden Tischs. Das letzte Wort haben am Dienstag die Stadtratsmitglieder. Beginn der Sitzung im Stadtsaal ist um 19 Uhr.

