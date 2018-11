Ein stiller Zeuge der Stadtgeschichte: Der fast vergessene Friedhof bei Fürstenfeld

Er ist ein eher unbekannter und stiller Zeuge der Stadtgeschichte von Fürstenfeldbruck, aber kein uninteressanter: Der Kriegsgefangenenfriedhof am Kloster Fürstenfeld. 274 Opfer von Kampf und Gewalt ruhen dort – hauptsächlich aus dem 1. Weltkrieg. 100 Jahre nach dem Ende des Weltenbrandes soll das Fleckchen wieder mehr ins Bewusstsein der Bürger geholt werden.

Fürstenfeldbruck – Eingezwängt zwischen dem Schienenstrang München-Lindau und den rückwärtigen Mauern der Klostergebäude liegt der Gottesacker da. Regelmäßig rattern S-Bahnen vorbei. Und ausgerechnet als sich am Donnerstag Militärs und Kommunalpolitiker versammeln, um zu gedenken sowie eine Informations- und Erinnerungstafel aufzustellen, lärmen in unmittelbarer Nachbarschaft Kanalbauer.

Doch einst war der Standort des Friedhofs ideal und logisch. Im 1803 säkularisierten Kloster wurde bereits 1818 das ehemalige Konventgebäude in eine Militärinvalidenanstalt für die vielen versehrten bayerischen Soldaten der Napoleonischen Kriege umfunktioniert. Mehr als 70 Jahre wurden an der Stelle, an der sich heute die Kriegsgräberstätte befindet, Verstorbene beerdigt. 1891 hob die Militärverwaltung den Friedhof auf.

+ Das Reservelazarett beim Kloster Fürstenfeld bestattete ebenfalls Verstorbene auf dem Friedhof. Bereits kurz nach Beginn des 1. Weltkrieges war die medizinische Versorgungsnot in Bruck so groß, dass das alte Hospital nicht mehr ausreichte. Deshalb wurden zusätzlich zum ehemaligen Konventgebäude östlich des Klosters Holzbaracken für deutsche Soldaten und ausländische Kriegsgefangene errichtet, in denen auch Kranke untergebracht wurden. Im Lazarett wurden zwischen 1914 und 1920 etwa 4300 Kranke und Verwundete behandelt.

Der Gemeindefriedhof bei St. Magdalena erreichte im Krieg schnell seine Kapazitätsgrenze. Nach langen Verhandlungen konnte der Markt Bruck schließlich im Januar 1918 die Reaktivierung des Kriegsgefangenenfriedhofes in Fürstenfeld erwirken. Dort wurden auch Verstorbene aus dem Lazarett zur letzten Ruhe gebettet. Unter ihnen waren Gefangene aus dem Lager Puchheim, dem größten in Südbayern mit zeitweise 17 000 Insassen. Dort wütete im Winter 1918/19 die Spanische Grippe.

Nach Kriegsende exhumierten Franzosen, Italiener und Briten ihre Kriegstoten größtenteils und überführten sie in die Heimat. Zurück blieben Verstorbene aus den östlichen Ländern. Das Gelände des Reservelazaretts ging drei Jahre nach dem Krieg ins Eigentum des Landes und in die Verwaltung der Stadt zurück. Um den Friedhof am Henrik-Moor-Weg wurde es ruhig.

Zeichen gegen das Vergessen

Erst 50 Jahre nach Kriegsende tat sich wieder etwas. Französische und bayerische Jugendliche sanierten 1968 auf Initiative des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge den stark verwilderten Kriegsgefangenenfriedhof. Im Mai 2018 folgten Offiziersanwärter der Luftwaffe und Reservisten der Kreisgruppe Amper-Würm diesem Beispiel und richteten das Gräberfeld erneut her.

Doch das war ihnen nicht genug. Damit nicht wieder 50 Jahre vergingen, bis sich jemand an den Friedhof erinnerte, setzten sie sich auch intensiv mit dem historischen und politischen Hintergrund des Gottesackers auseinander. Sie recherchierten etwa im Stadtarchiv. Am Ende entwarfen sie die Gedenk- und Informationstafel. Ein Mahnmal für den Frieden soll sie sein.

Die Erinnerungstafel wurde nun im Beisein von Vertretern des Konsularischen Korps aus Russland, Weißrussland, Ukraine, Polen und Frankreich enthüllt. Vorher wurden Kränze niedergelegt und eine Schweigeminute zu Ehren der gefallenen Soldaten abgehalten. Außerdem wurde mit den konsularischen Vertretern das internationale Totengedenken als Zeichen für Frieden und Völkerverständigung gesprochen.

+ Ärtze und Pflegepersonal kümmerten sich auch um Kriegsgefangene, etwa aus dem Lager Puchheim. „Viele der hier begrabenen Soldaten sind nicht älter als wir selbst“, so Fahnenjunkerin Barbara Schultes, die am Projekt mitgewirkt hat. „Die Frage des Friedens ist nicht zuerst eine Frage an die Welt, sondern für jeden an sich selbst“, eröffnete OB Erich Raff (CSU) mit einem Zitat von Karl Jaspers die Gedenkfeier. Man müsse den zukünftigen Generationen die Folgen von Schreckens- und Gewaltherrschaft bewusst machen, um den Frieden zu behalten.

Die Gedenktafel soll ein Zeichen gegen das Vergessen sein, sagte der Kommandeur der Offiziersschule der Luftwaffe, Brigadegeneral Michael Traut. „Wir müssen Geschichte wachhalten.“

Von den fast 300 Menschen, die in der Kriegsgräberstätte am Kloster Fürstenfeld zwischen August 1916 und Januar 1921 beigesetzt wurden, sind 258 kriegsgefangene Soldaten aus dem ersten Weltkrieg. 168 Russen, 79 Franzosen, 20 Rumänen, drei Polen und vier Serben haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Hinzu kommen 16 „Displaced Persons“, die nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1945 und 1948 verstorben sind. Das sind Zivilisten, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatstaates aufhielten und nicht zurückkehren beziehungsweise sich nicht irgendwo neu ansiedeln konnten. (Sebastian Öl)