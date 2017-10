Ein Supermarkt in Fürstenfeldbruck macht die Welt ein bisschen besser

Die Verschwendung von Lebensmitteln muss aufhören. Und das soll nicht nur so dahergesagt sein: Ein Supermarkt in Fürstenfeldbruck verschenkt Lebensmittel am letzten Tag, bevor sie ablaufen.

Fürstenfeldbruck - Täglich werden in Supermärkten massenhaft abgelaufene oder mit kleinen Mängeln versehene Lebensmittel weggeworfen. Ein Irrsinn! Damit macht ein Lebensmittelmarkt in Fürstenfeldbruck jetzt Schluss. Der AEZ-Markt am Kurt-Huber-Ring hat eine einzigartige Aktion gestartet: Er verschenkt jetzt Lebensmittel. Und so funktioniert’s: Eigentlich haftet bei einem Verkauf nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) nicht mehr der Hersteller der Ware, sondern der jeweilige Supermarkt für Mängel – ein hohes Risiko. Die Lösung, die das AEZ nun präsentiert, ist so simpel wie genial: Man verschenkt die Lebensmittel genau am letzten Tag des Mindesthaltbarkeitdatums.

Mit dieser neuen Aktion wirbt das AEZ ganz offensiv: Direkt hinter dem Kassenbereich wurde die Anlage installiert, deutlich sichtbar für alle. „Wir bestücken die Fächer täglich. Was und wie viel reinkommt, hängt vom Tag ab“, erklärt die Vize-Marktleiterin Dragana Cosic stolz. Das AEZ möchte so die Lebensmittelverschwendung thematisieren: „Wir richten uns damit nicht nur an Bedürftige“, betont der Geschäftsführer der AEZ GmbH, Udo Klotz.

+ Dragana Cosic vom AEZ ist von der Idee überzeugt. © A. Schmidt

„Die Problematik geht alle Menschen etwas an.“ Von Organisationen wie der Münchner Tafel will man sich mit dem Konzept bewusst abgrenzen. Klotz betont: „Wir präsentieren die Station so sichtbar, als wäre das völlig normal und sagen: ,Leute, es geht auch anders‘. Das sind alles Lebensmittel, die noch essbar sind.“ Die Resonanz sei bereits überwältigend: Kunden und Mitarbeiter sind begeistert – und das, obwohl die Anlage in der Buchenau erst seit rund zwei Wochen existiert. Dabei wird sie nicht die letzte sein: „Wir hatten eine zwei-monatige Testphase geplant, die wir jetzt verkürzen. Für die nächsten Wochen planen wir bereits, zwei weitere Märkte damit auszustatten“, so Klotz.

Und damit nicht genug: „Bis zum Frühjahr 2018 rollen wir das Ganze auf alle unsere elf AEZ-Märkte aus.“ Viele, auch das angefragte Landratsamt, hatten dem AEZ zuvor von der Idee abgeraten. Wenn die Zweifler da mal nicht falsch lagen.

Wladimir Kaseko