Einbruch in Juweliergeschäft: Diebe machen reiche Beute

Von: Thomas Steinhardt

Die Diebe flohen, bevor die Polizei kam © Karl-Josef Hildenbrand

In der Nacht auf Dienstag sind Diebe in ein Juweliergeschäft in Fürstenfeldbruck eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Fürstenfeldbruck - Bislang unbekannte Täter brachen in das Juweliergeschäft an der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck ein und entwendeten Schmuckstücke von hohem Wert. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter gegen 3.30 Uhr mit brachialer Gewalt über die Eingangstüre des Juweliergeschäfts in den Laden. Dort entwendeten sie ausgestellten Diamant- und Colliers-Schmuck. Unerkannt gelang es den Tatverdächtigen das Gebäude zu verlassen, bevor die Polizei kam. Sie flüchteten laut Kripo in unbekannte Richtung.

Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt, liegt also bei etwa 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem oben genannten Einbruch in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

