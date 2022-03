Die guten Seelen der Vereine: Eine Anpackerin für alle Fälle

Von: Andreas Daschner

Vielfältige Aufgaben übernimmt Querflötistin Sarah Huber beim Musikverein: Schrift- und Registerführerin, Moderatorin bei Konzerten und Helferin bei allerlei Festen. © mm

Wenn es den Begriff „Mädchen für alles“ nicht schon gäbe, hätte man ihn für Sarah Huber wohl erfinden müssen. Die Querflötistin ist beim Musikverein nicht nur auf, sondern auch nahezu überall neben und hinter der Bühne zu finden.

Fürstenfeldbruck – Für Vereinschefin Rita Dornmair ist Sarah Huber ein unverzichtbares Vereinsmitglied. Als Schriftführerin und Registerführerin der Querflöten hat Huber beim Musikverein auch zwei offizielle Ämter inne, die sie mit Leidenschaft und Akribie ausfüllt. Dornmair sieht ihre Kollegin im Vorstand aber nicht nur deshalb als die gute Seele des Vereins an. „Es sind die Dinge, um die sich sich zusätzlich kümmert, ohne viele Worte zu verlieren“, sagt sie.

Die Moderation bei Auftritten, das Organisieren kleiner Geschenke für die Mitglieder bei Feiern im Verein, das Aufhängen von Plakaten vor Konzerten, die Pflege des vereinseigenen Instagram-Accounts, Post aus dem Postfach holen und vieles mehr – Huber ist dabei immer ganz vorne zu finden. „Vermutlich kommt sie da einfach nach ihrem Vater“, sagt Dornmair mit Blick auf den 2. Vorsitzenden Joachim Huber. „Sie packt an, wenn es was zu tun gibt, und solche Leute braucht jeder Verein.“

Am 17. Februar 2017 wurde Huber neu als Schriftführerin gewählt. Im Musikverein ist die 29-Jährige aber bereits seit 2009. Und auch Vorstandsarbeit war für sie bei ihrer Wahl nichts Neues. „Ich war davor schon beim Reitclub Fürstenfeldbruck als Schriftführerin tätig“, erzählt Sarah Huber. Und auch die Vorstandssitzungen im Musikverein hat sie zuvor in anderen Funktionen bereits verfolgt. „Da konnte ich mir schon ein Bild von der Arbeit machen.“

Zum Musikverein kam sie schlicht aus der Freude am gemeinsamen musizieren, nachdem sie einige Jahre Musikunterricht im stillen Kämmerlein genossen hatte. Dass es genau dieser Verein wurde, lag am Repertoire der Musiker. „Als Teenager hatte ich keine Lust, traditionelle Blasmusik zu spielen, und fand deshalb die vielfältige Stückauswahl des Musikvereins spannend.“

Zu Beginn war Sarah Huber erst einmal nur als Musikerin an Querflöte und Oboe im Orchester tätig. „Nach einiger Zeit habe ich dann die Leitung des Registers der Querflöte übernommen“, erzählt sie. Ihre Aufgaben: dafür sorgen, dass bei Auftritten genügend Querflöten anwesend sind, und sogenannte Registerproben organisieren. „Das sind kleine Proben, bei denen die Stellen oder Stücke, die für diese Gruppe besonders schwierig sind, gezielt geübt werden können.

Als Schriftführerin ist Sarah Huber seit mittlerweile fünf Jahren für alles zuständig, das in den Bereich Kommunikation fällt. „Ich schreibe Protokolle von Sitzungen und Versammlungen, kümmere mich um die Einladungen zu Veranstaltungen und verfasse in der Regel die Pressemitteilungen des Vereins.“ Dabei kommt ihr auch ihr Studium der Geschichte an der LMU in München zugute. „Dabei habe ich gelernt, Texte zu verfassen und unter Umständen komplexe Zusammenhänge gut verständlich und strukturiert darzustellen.“

Dass sie sich darüber hinaus auch als klassisches „Mädchen für alles“ versteht, begründet Huber lapidar: „Bei einem Verein unserer Größe packt man eben dort an, wo man gerade gebraucht wird.“ Sie finde es einfach wichtig, sich aktiv ins Vereinsleben einzubringen. Ihr großes Engagement hängt aber sicher auch damit zusammen, dass sie sich im Verein pudelwohl fühlt. „Wir sind im Laufe der Jahre sehr zusammengewachsen und haben immer wieder verschiedene Veränderungen gemeinsam durchgemacht“, erzählt sie.

Was in all den Jahren gleich blieb oder vielleicht sogar noch stärker wurde, sei die unglaubliche schöne Gemeinschaft im Verein, so Sarah Huber. „Wenn wir uns einmal wöchentlich zur Probe treffen, oder zum Beispiel bei Grillabenden oder Weihnachtsfeier, ist ein lustiger und kurzweiliger Abend garantiert.“

Das ist der Musikverein:

Als der Musikverein im Jahr 2005 gegründet wurde, hatte er noch einen anderen Namen. Er wurde als Jugendmusikverein Fürstenfeldbruck, oder kurz JMV aus der Taufe gehoben. „Viele der Jugendlichen, die damals Gründungsmitglieder waren, wollten musikalisch nicht unbedingt in die Richtung der klassischen Blasmusik gehen“, berichtet die Vorsitzende Rita Dornmair. Ein alternatives Angebot gab es seinerzeit nicht, und so wurde der neue Verein aus der Taufe gehoben. Da die Mitglieder im Laufe der Jahre älter wurden, dem Verein aber treu blieben, folgte 2017 die Umbenennung – „damit sich auch die älteren Mitglieder durch den Vereinsnamen repräsentiert fühlen“, sagt Dornmair. Aktuell hat der Verein 50 Mitglieder – in etwa so viele, wie bei der Gründung. Zwischenzeitlich waren sogar bis zu 120 Personen beim Verein. Etwas Sorgen bereitet Dornmair die Zahl der Aktiven –derzeit sind es 15 Musiker. „Ein paar mehr wären super, einfach weil nicht immer alle Zeit haben und wir so ein wenig flexibler wären.“



Der Musikverein trat vor Corona regelmäßig bei Veranstaltungen wie dem Volks- und dem Altstadtfest oder bei Christkindlmärkten auf. Dazu kam jährlich ein Konzert sowie – je nach Wetter – die Serenade am Pucher Meer. Seit der Pandemie macht der Verein aber eher schwere Zeiten durch. „Die Probenarbeit mussten wir in den Jahren 2020 und 2021 für viele Monate vollständig einstellen“, berichtet Dornmair. Das Vereinsleben spielte sich häufig online per Zoom-Konferenz ab. 2020 war außerdem immerhin ein Sommerfest unter Hygieneauflagen möglich. Und trotz dieser schwierigen Umstände sagt Dornmair: „Austritte wegen der Pandemie gab es tatsächlich keine.“ Stattdessen wurden 2021 sogar zwei neue Mitglieder dazugewonnen. ad



Vereinssteckbrief:



Gegründet: 2005



Mitglieder: ca. 50



Kontakt: Vorsitzende Rita Dornmair, E-Mail erstervorsitzender@mv-ffb.de Internet: www.mv-ffb.de

