Eine reine Frauenrunde bei der Abschlussfeier der Berufsschule

Frisch gebackene Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte haben bei der Abschlussfeier an der Berufsschule ihre Zeugnisse erhalten. © peter weber

Bei der Abschlussfeier der Berufsschule herrschte volle Frauenpower.

Fürstenfeldbruck - 52 Absolventinnen – 24 Medizinische und 28 Zahnmedizinische Fachangestellte – begrüßte Andrea Reuß in der Aula der Berufsschule bei einer von insgesamt vier Zeugnisübergaben. Aufgrund von Corona fand nicht wie gewöhnlich eine große Abschlussfeier statt. Diese wurde nach Berufen aufgeteilt.

„Sie haben es geschafft“, sagte die Schulleiterin in ihrer Rede. „Sie sind krisenerprobt und werden vor allem ganz dringend gebraucht.“ Dabei sprach Reuß den vorherrschenden Fachkräftemangel in einigen Berufsgruppen an. Während ihrer Ausbildungszeit haben die Absolventinnen viel gelernt, vor allem für die bevorstehende Karriere und das Leben im Allgemeinen, sagte die Schulleiterin.

Landrat Thomas Karmasin überbrachte seine Glückwünsche per Videobotschaft. „Sie sind nun eine heiß begehrte Fachkraft, und das ist ein Grund zum Feiern“, sagte Karmasin zu den Absolventinnen. „Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre tollen Leistungen trotz der Corona-Krise bedanken.“

18 der 52 Schulabgänger wurden mit einer Urkunde für ihre besonderen schulischen Leistungen – mit der Note 1,50 oder besser – ausgezeichnet. Am Ende der Zeugnisverleihung ergriff Reuß nochmals das Wort, um ihre ehemaligen Schützlinge aus der Schulzeit zu verabschieden: „Vielfalt und vor allem Fachkompetenz soll Sie in Ihren Leben begleiten“, sagte Reuß. „Nun ist die Schulzeit wirklich vorbei, und der Ernst des Lebens beginnt.“ (ANTONIA PLAMANN)

