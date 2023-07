„Der schönste Baum aller Zeiten - ich bin erschüttert“: Eine Stadt trauert um ihre Trauerweide

Von: Lisa Fischer

Hier brach die Weide im Sturm. © Weber

Sturmtief Ronson hat ungezählte Bäume geknickt. An einem nimmt die Bevölkerung besonderen Anteil: der uralten Weide neben der Amperbrücke in Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Es gibt ein Kondolenzbuch für den gefallenen Baumriesen. Bis spät abends kommen Menschen, um Abschied zu nehmen. Sie erzählen von ersten Küssen, Hochzeitsfotos und Lausbubenstreichen zu Füßen der Weide.

Sie war neben der Klosterkirche das Wahrzeichen der Stadt, ist auf unzähligen Postkarten und Urlaubsfotos abgebildet, nun hat der Sturm die Trauerweide an der Amperbrücke umgeworfen und mitten aus dem Stadtzentrum gerissen. Tausende Brucker haben unter ihren langen Zweigen frisch verliebt geschmust, Eis gegessen oder sich zu Füßen des großen Baumes beim Schuleschwänzen vor dem Lehrer versteckt.

Das Kondolenzbuch am Brückengeländer mit Stiften und Schutzhülle. © Weber

Alte Weide: Improvisiertes Kondolenzbuch

Auf dem Geländer der Amperbrücke liegt ein Kondolenzbuch, samt Kugelschreibern. Eine Plastikhülle soll es vor Regen schützen. „Wir werden dich vermissen“, schreibt die fünfjährige Valentina hinein. „Du warst die Schönste der ganzen Stadt“, heißt es ein paar Zeilen weiter. Als Andenken nehmen sich einige Passanten Zweige von der Weide mit, die in dem grünen Chaos am Ufer der Amper liegen. „Die stelle ich zuhause in eine Vase, vielleicht gehen sie an“, sagt eine Bruckerin.

Alte Weide: Eine alte Bruckerin hat’s erwischt

Spezialisten zersägten am Donnerstag den Baumriesen und transportierten die Teile mit einem Kran ab. © Weber

Johanna Neumaier war eine der ersten, die von dem Schicksal der Trauerweide erfuhr. Von einem Bekannten erreichte sie nach dem Sturm die Nachricht: „Einen alten Brucker hat’s erwischt!“. Die 77-Jährige ist quasi vis-à-vis der Trauerweide, im ältesten Haus der Stadt, am Leonhardsplatz aufgewachsen. „Letzte Woche bin ich noch über die Amperbrücke gegangen und habe zu meinem Mann gesagt: Ich liebe diese Weide! Es ist ein Verlust für die Stadt.“

Alte Weide: Erinnerungen und liebe Gewohnheiten

„Ich bin extra hergefahren, als ich gehört habe, dass es die Weide erwischt hat“, sagt Roland Porsch und macht ein paar Fotos. Als Kind habe er viel Zeit am Fuße des Baumes verbracht und mit Freunden gespielt, erzählt der gebürtige Brucker. „Jetzt hat es gerade die erwischt“, sagt Porsch.

Auch Patrick Held aus Inning und seine Freundin Anastasia Raiku halten den Anblick auf einem Foto fest. „Ich bin oft hier, weil mein Friseur in Bruck ist“, sagt der 29-Jährige. Nach dem Termin habe er sich meist auf den Bänken an der Weide hingesetzt und auch mal ein Eis gegessen. „Das war einfach eine schöne Atmosphäre.“

Ein Foto, wie es war, und Ergreifendes über die Zukunft. © Isabell Merkel

Elisabeth Neumeir schüttelt fassungslos den Kopf. „Der schönste Baum aller Zeiten. Ich bin total erschüttert.“ Als Kind in Fürstenfeld aufgewachsen, führte ihr Weg in die Schule und Innenstadt täglich über die Amperbrücke und an der Weide vorbei. „Mir kommen fast die Tränen“, sagt die Seniorin.

Alte Weide: Beliebtester Ort für Hochzeitsfotos

Die große Weide mit ihren langen Ästen war ein beliebtes Postkarten-Motiv – aber auch bei Hochzeitspaaren sehr gefragt. „Wenn das Brautpaar ein Foto im Grünen wollte, gab es die Option: vor der Sparkasse oder unten, an der Amper“, sagt Tagblatt-Fotograf Peter Weber. Die Entscheidung war schnell gefällt. Unzählige Frischvermählte hat der Fotograf nach der Trauung im Standesamt unter der Trauerweide abgelichtet. Auch für den Freitagvormittag hatte sich Weber mit einem Brautpaar zum Shooting an der Weide verabredet. Nachdem der Baum abtransportiert wurde, muss nun ein neues grünes, romantisches Plätzchen gesucht werden.

Alte Weide: Was passiert mit dem Holz des Baumes?

Wie alt die Trauerweide war, kann derzeit niemand genau sagen. Die Schätzungen liegen zwischen 70 und 200 Jahren. Die jetzige Amperbrücke wurde jedenfalls 1909 gebaut. Der Stadtrat diskutierte am Mittwochabend im Umweltausschuss, was nun mit dem Holz des gefällten Baumriesen passieren soll. Stadträtin Irene Weinberg schlug vor, ein Denkmal oder Kunstwerk aus dem Holz zu schnitzen und am ehemaligen Standort zu platzieren. OB Christian Götz warf ein: „Weidenholz ist dafür leider nicht geeignet.“ Die Stadtoberhäupter sollten aber zügig überlegen, wie sie den Standort, den ja auch ein kleiner, gut frequentierter Park am Amperufer umgibt, neu gestalten. Am Donnerstagmorgen zersägten Mitarbeiter des Stadtbauhofs den gefällten Riesen und transportierten ihn mit Hilfe eines Krans ab.

