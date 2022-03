Earth Hour: Eine Stunde lang soll das Licht ausgehen

Von: Ingrid Zeilinger

Jugendliche bei der so genannten Earth Hour © Beispielfoto: Patrick Seeger (dpa)

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt an der „Earth Hour“. Im Rahmen der Klimaschutzaktion des WWF wird am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr auf der ganzen Welt für eine Stunde unnötiges Licht abgeschaltet.

Fürstenfeldbruck – Thomas Müller (31), Klimamanager der Stadt, erklärt, wie jeder zu der Aktion beitragen kann und was es damit auf sich hat.

Herr Müller, was ist die Earth Hour?

Thomas Müller ist Klimaschutzbeauftragter bei der Stadt FFB. © mm

Die Earth Hour ist ein Symbol dafür, dass wir gemeinsam für den Klimaschutz eintreten. Sie soll dazu aufrufen, Energie sinnvoll und effizient einzusetzen. Insbesondere bei der Beleuchtung sollte man darüber nachdenken, was wirklich nötig ist. Jeder kann einen kleinen Teil dazu beitragen.

Warum beteiligt sich die Stadt an der Aktion?

Klimaschutz hat in Fürstenfeldbruck lange Tradition. Wir wollen das Engagement weiter vorantreiben. Und es ist eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme, wo man als Kommune sichtbar werden kann.

Bekommt das Thema heuer durch steigende Energie- und Strompreise mehr Bedeutung?

Die Menschen sind durch die steigenden Energiepreise betroffen und so für das Thema sensibilisiert. Die Energie ist begrenzt verfügbar, daher sollte man sie bewusst nutzen. Durch die aktuelle Lage bekommt das Thema Energie eine andere Aufmerksamkeit, und die verdient es auch. Aber nicht nur für einen Abend, wir müssen sie konstant bei den Bürgern verankern.

Wie läuft die Aktion ab?

Wir werden die Beleuchtung rund ums Kloster für eine Stunde ausschalten. Auch die Bürger können privat in der Zeit auf Licht verzichten. Wir rufen dazu auf, mitzumachen und mit den Hashtags #LichtAus und #EarthHour in den sozialen Netzwerken der Stadt davon zu berichten. Man muss nicht am dunklen Essenstisch sitzen. Es geht um Beleuchtung, die nicht zwingend nötig ist, etwa im Garten. Die kann man mal eine Stunde ausmachen. Und man sollte darüber nachdenken, ob man das auch darüber hinaus längerfristig tun könnte. Dabei geht es nicht nur ums Thema Energie. Die Außenbeleuchtung hat auch einen Umweltaspekt, denn sie beeinflusst Insekten negativ.

