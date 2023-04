Einer der ersten Bioläden der Stadt schließt seine Türen

Von: Lisa Fischer

Teilen

Der Bioladen in der Schöngeisinger Straße hat für immer geschlossen. © Weber

Käse, Tee, Gemüse und Brot in Bioqualität – das gab es über 40 Jahre lang in einem Laden im Herzen der Innenstadt. Nun hat das Geschäft „Biokiss“ in der Schöngeisingerstraße seine Türen verschlossen.

Fürstenfeldbruck – Der Bioladen war einer der ersten in Fürstenfeldbruck und feierte noch im Jahr 2021 sein 40-jähriges Bestehen. 1981 hatten sich einer Mitteilung von Biokiss zufolge einige Frauen zusammengetan, die Gemüse direkt von Bauern kauften. Kurz darauf eröffnete ein zunächst kleinerer Bioladen in der Schöngeisingerstraße 19. Im Jahr 1994 erfolgte der Umzug einige Hausnummern weiter an den heutigen Standort an der Hausnummer 47.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Jahr 2018 übernahm das Ehepaar Kiss den Bioladen und gab damit dem Geschäft den Namen, bei dem jeder Brucker weiß, welches Geschäft gemeint ist, wenn man zum „Biokiss“ geht.

Der Laden ist geschlossen. © Peter WEBER

Die Konkurrenz um den Bioladen-Pionier in der Brucker Innenstadt wuchs über die Jahre, nicht zuletzt mit der Eröffnung einer Denn’s-Filiale in der Maisacher Straße. Was genau hinter der Geschäftsaufgabe liegt, ist unklar. Die Inhaber waren für ein Tagblatt-Gespräch nicht erreichbar. Klar ist: Seit Anfang des Jahres hatte der Bioladen geschlossen. Auf einem Hinweiszettel hieß es monatelang, es gäbe Lieferschwierigkeiten. Seit ein paar Tagen ist die Verkaufsfläche im Biokiss leer geräumt – und der Aushang im Schaufenster wurde geändert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.