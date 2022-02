Zwangspause vorbei: Nach zwei Jahren steigt wieder eine Eisdisco im Stadion

Von: Peter Loder

Eindruck von einer Eisparty im Jahr 2018. © Privat

Letztmals hatte Christian Böck im Februar vor fast genau zwei Jahren die Partylaune im Eisstadion angeheizt - jetzt ist es wieder so weit.

Fürstenfeldbruck – Nach der langen Corona-Zwangspause freut sich der 48-Jährige, der mit dem Künstlernamen DJ CIS am Mischpult steht, auf den Re-Start seiner seit 2017 veranstalteten Eisdisco. Was das Feiervolk am Samstag (19. Februar) von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Freiluft-Arena erwartet, hat er schon durchgeplant. Der ehemalige Eishockeyspieler ist in Bruck aufgewachsen, lebt in Eichenau, hält sich mit Golfspielen in Puchheim fit und ist Inhaber einer Event-Agentur. Mit dem Gilchinger Graffiti-Künstler Melander „Lando“ Holzapfel hat sich DJ CIS auch als Streetart-Wandgestalter einen Namen gemacht.

Christian Böck legt als DJ Cis auf. © mm

DJ CIS, zwei Jahre ohne Eisdisco. Wie fit ist der DJ fürs Comeback?

Ich mache das Geschäft jetzt seit 30 Jahren und habe auch während Corona immer wieder mal aufgelegt. Es wird eine perfekte Show und es ist für alle Musikfans etwas dabei. Ich bringe rund 5000 in meinem portablen Disco-Computer gespeicherte Songs mit und kann so ziemlich alle Musikwünsche erfüllen.

Der Programmablauf ist im Kopf gespeichert?

Es geht los mit Musik aus den 1970er-Jahren. Das steigert sich dann von Jahrzehnt zu Jahrzehnt bis zum aktuellen Rap für die Kids. Mit der Eisdisco starte ich in die neue Saison. Für den Sommer bin ich bei Hochzeiten und Geburtstagsfeiern schon gut gebucht und freue mich auf Auftritte in ganz Oberbayern sowie in Landshut und Regensburg. Außerdem hoffe ich, dass es im Sommer wieder ein paar Auftritte auf Ibiza gibt.

Gibt es Songs, die man unbedingt im Gepäck haben muss?

Grundsätzlich gilt: Schlager geht zwischendurch immer. Dazu gehören Helene Fischers „Atemlos“ und DJ Ötzis „Stern“.

Vor zwei Jahren bei der letzten Eisdisco waren 850 Besucher dabei. Was ist am Samstag zu erwarten?

Der Zutritt ist diesmal wegen der Corona-Regeln auf 400 Personen begrenzt. Es empfiehlt sich also, frühzeitig zu kommen. Es gilt die 2G-Regel, also geimpft oder genesen. Der Eintritt kostet sieben Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder.

Wo herrscht Maskenpflicht?

Auf den Zugängen und in den Umkleidekabinen. Beim Schlittschuhlaufen oder beim Tanzen auf dem Trockenen wird keine Maske benötigt. Das gilt auch an den Getränke- und Imbissständen, wo natürlich die legendäre EVF-Currywurst besonders zu empfehlen ist.

