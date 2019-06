Emmering als zweite Brucker Feuerwache  - Entsetzen und harte Kritik nach Sitzung

Der Bau einer zweiten Feuerwache an der Flustraße in Fürstenfeldbruck galt bislang als alternativlos. Doch jetzt will der Planungs- und Bauausschuss doch noch einmal eine andere Möglichkeit prüfen: eine Kooperation mit der Emmeringer Wehr.

Fürstenfeldbruck – Die zweite Wache wird nötig, weil die Feuerwehr von ihrem Standort an der Landsberger Straße einige Bereiche im Brucker Osten nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist von zehn Minuten erreichen kann. Derzeit rücken deshalb oft auch die Emmeringer Kameraden aus, wenn dort ein Notruf abgesetzt wird.

„Rund 50 Prozent der Emmeringer Einsätze sind eh schon im Brucker Stadtgebiet“, sagte Andreas Rothenberger (BBV) im Planungs- und Bauausschuss (PBA). Darum könne er sich gut vorstellen, eine Kooperationsfeuerwache mit der Nachbargemeinde zu bilden.

Zuletzt hieß es, dass das daran scheitere, dass die Emmeringer Wehr sich keine Drehleiter zulegen will. Diese wird für viele hohe Gebäude in Bruck benötigt, in Emmering jedoch nicht. Für Rothenberger ist das aber kein Hindernis: „Wir könnten diese Drehleiter kaufen und auch nötiges weiteres Personal für die Emmeringer Feuerwehr finanzieren“, schlug er vor. Das sei allemal billiger als ein Neubau für 5,7 Millionen Euro. Er habe auch schon bei Emmerings Bürgermeister Michael Schanderl und beim dortigen Kommandanten Robert Klement angeklopft. „Die sind gesprächsbereit“, sagte der BBV-Rat.

Kommandant hat große Zweifel

Brucks Kommandant Michael Ott bezweifelt jedoch, dass es zu einer Einigung kommt. „Es gibt schon jetzt Gegenwind aus Emmering wegen der Einsätze in der Erstaufnahmeeinrichtung.“ Dorthin müssen die Nachbarn ausrücken, weil die Brucker Wehr die Hilfsfrist nicht einhalten kann. Ott bezweifelt, dass die Bereitschaft besteht, noch mehr Einsätze im Brucker Stadtgebiet zu übernehmen.

„Ich würde mich zwar freuen, wenn es klappen würde, aber ich befürchte, dass das alles den Bau der zweiten Wache nur weiter hinauszögert“, erklärte der Kommandant. Die Brucker Wehr sei auch nicht erfreut über eine zweite Wache. Das sei aber immer noch besser, als den Emmeringern eine Drehleiter zu bezahlen.

Rothenberger erwiderte, dass es ihm nicht darum gehe, der Nachbarfeuerwehr einfach nur Ausrüstung hinzustellen. „Es soll eine interkommunale Zusammenarbeit sein“, betonte der BBV-Stadtrat.

Erinnerung an das Konversionsgebiet

Rechtsamtsleiter Christian Kieser gab zu bedenken, dass es sich bei einer Kooperation um eine große Lösung handeln müsse: „Eine gemeinsame Feuerwehr muss auch das Konversionsgebiet des Fliegerhorstes mitversorgen.“ Er glaubt deshalb, dass Gespräche mit allen Beteiligten ein längerfristiger Prozess seien. Bei früheren Treffen sei es schon problematisch gesehen worden, dass Emmering einige kleinere Gebiete mitversorgen soll, die auch von der zweiten Brucker Wache nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden können.

Hans Schilling (CSU) war zwar der Ansicht, dass Zweckverbände nicht immer ein Allheilmittel seien. „Wir sollten uns dennoch die Zeit nehmen und schauen, was dabei rauskommt“, sagte er.

Ähnlich sahen dies auch Alexa Zierl (Partei und frei) und Uli Schmetz (SPD), die im Gegensatz zu Kieser glauben, dass ein Ergebnis schnell zu erzielen sei. Vizebürgermeister Christian Götz (BBV) ergänzte: „Vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, denn wenn aus Emmering ein klares Nein kommt, ist die Sache eh vom Tisch.“

Die Diskussion um den Planungsentwurf für die zweite Wache wurde mit einer 12:3-Mehrheit vom Ausschuss erst einmal zurückgestellt, bis Gespräche mit der Nachbargemeinde geführt wurden. An diesen soll auch Rothenberger beteiligt werden, weil er den Kontakt zu Schanderl und Klement bereits aufgenommen hat.

Reaktionen am Freitag: „Beispielhaft dafür, warum in Bruck nichts vorangeht“

Kopfschütteln und Unverständnis: Nach dem Beschluss des Brucker Planungsausschusses, vor dem Bau einer zweiten Feuerwache eine Kooperation mit Emmering zu prüfen, bezweifeln Michael Schanderl und Andreas Lohde die Sinnhaftigkeit dieses Versuchs. Brucks Feuerwehrreferent Andreas Lohde (CSU) war bei der Sitzung dienstlich verhindert. Am Freitag reagierte er nahezu entsetzt auf das Votum aus dem Ausschuss, das beispielhaft dafür sei, warum in Bruck nichts vorangeht. Jetzt sehe es so aus, als ob sich Fachleute im Vorfeld keine Gedanken gemacht hätten – dabei sei das Gegenteil der Fall. Es gehe nicht nur um eine Fahrzeuggasse und um eine Drehleiter, sondern auch um die gesetzliche vorgeschriebene Zehn-Minuten-First. Aus Emmering sei der Fliegerhorst auch nicht in zehn Minuten zu erreichen. Allein wegen des Militärareals, das in zivile Nutzung übergehen soll, brauche man eine zweite Feuerwache – ganz zu schweigen von der Hasenheide. Außerdem müsse man klar machen, was auf die Emmeringer Wehr zukommen würde, wenn sie für den ganzen Fürstenfeldbrucker Osten verantwortlich wäre. Lohde rechnet mit mehr als 100 Einsätzen im Jahr in diesem Gebiet. Er könne sich nicht vorstellen, dass sich die Haltung der Emmeringer Wehr geändert habe. „Bisher hat es immer geheißen: Das ist nicht leistbar.“ Sie sei natürlich zur Zusammenarbeit bereit – da gehe es allerdings um das Areal am Tulpenfeld. Lohde hält es für fahrlässig, wenn sich ein Ausschuss nach Einzelgesprächen entscheide, ein Thema zu verschieben.

Deutlich reagierte auch Emmerings Bürgermeister Michael Schanderl. „Ich bezweifle schwer, dass Bruck auf die zweite Wache verzichten kann.“ Laut Gutachten könne Emmering den Brucker Osten nicht abdecken. Natürlich sei gegenseitige Unterstützung immer möglich und sinnvoll. Nach dem Bau einer zweiten Wache bleibe der Emmeringer Wehr als Unterstützungsfeld immer noch das Areal rund ums Tulpenfeld. „Ich bedauere es für Fürstenfeldbruck, dass der Ausschuss aufgrund eines Zwischenrufs von seinen Beschlüssen abrückt“, sagte Schanderl. „Das ist ein Beispiel dafür, wie wenig zielstrebig der Stadtrat in Fürstenfeldbruck arbeitet.“