Endlich wieder Reisen: Sturm auf Passämter

von Thomas Steinhardt schließen

Der Sommerurlaub rückt durch sinkende Corona-Zahlen in greifbare Nähe. Viele Menschen haben dadurch offenbar bemerkt, dass sie neue Ausweise und Reisepässe brauchen. Die Rathäuser werden derzeit mit Anträgen förmlich überrannt.

Fürstenfeldbruck – Im Bürgerbüro der Stadt Olching legen die Mitarbeiter im Juni Sonderschichten ein. Wegen der noch immer geltenden Corona-Regeln können aber immer nur wenige Bürger gleichzeitig bedient werden. Um den Andrang zu entzerren, wurden E-Services ausgebaut und ein Ausweis-Bringservice eingeführt, teilt Bürgermeister Andreas Magg mit. Außerdem ist das Bürgerbüro am 12., 19. und 26. Juni jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0 81 42) 2 00 20 20 möglich. „Ich bin sehr beeindruckt, was die Stadtverwaltung trotz der enormen Zusatzbelastungen und neuen Herausforderungen während der Pandemie leistet“, so Magg.

Online-Vergabe

Auch in Germering ist der Andrang im Passamt riesig: „Es ist schon sehr viel los“, bestätigt Jochen Franz, stellvertretender Leiter des Verwaltungs- und Rechtsamts der Großen Kreisstadt. Die Mitarbeiter im Passamt täten ihr möglichstes, um alle Wünsche zu erfüllen. Auf Notfälle werde natürlich auch eingegangen.



Die vor kurzem eingeführte Online-Terminvergaben für die Beantragung von neuen Pässen habe die Lage auch nicht entscheidend verbessern können. Etwas vereinfacht wurde die Situation aber dadurch, dass man zur Abholung der neue Pässe nicht ins Passamt selbst müsse. Sie werden jetzt im Bürger-Service-Büro im Rathaus-Foyer ausgegeben.



Das Prozedere der Pass-Erneuerung kann auch der Verwaltungsexperte Franz nicht mehr nachvollziehen: „Warum muss man dafür zweimal in Rathause gehen? Das ist Steinzeit-Bürokratie.“



Leute stehen Schlange

In der Verwaltungsgemeinschaft Grafrath, die auch für Kottgeisering und Schöngeising zuständig ist, stehen die Bürger im übertragenen Sinne auch Schlange. „Die Anträge haben sich in den vergangenen zwei Wochen ungefähr verdoppelt“, sagt Geschäftsstellenleiterin Simone Fischer-Gudehus. Und um eine tatsächliche Schlangenbildung in Coronazeiten zu vermeiden, darf der Passantrag nur nach Terminvergabe gestellt werden.



Auch die Puchheimer sind offenbar vom plötzlichen Reisefieber gepackt worden. Sehr viele wollen weg und zwar schnell. „Wir werden gerade erschlagen von spontanen Anfragen für Dokumente“, sagt Bürgerbüro-Chefin Rita Burkhard. Die Nachfrage sei bereits seit einigen Wochen gestiegen, aber jetzt komme so viel rein wie nie. „Wir hatten an diesem Freitag vor Pfingsten vermehrt Fälle, wo uns Leute schreiben, dass sie am Sonntag bereits verreisen und ihren Pass jetzt sofort brauchen.“ Ihnen versucht man, mit Notterminen zu helfen. Das Puchheimer Bürgerbüro hat bereits längere Öffnungszeiten, bis 17 statt bislang nur bis 12 Uhr. „So kriegen wir das ganz gut gewuppt“, sagt Burkhard. Kinderausweise und vorläufige Pässe könnten ohne großen Vorlauf erstellt werden.



Es dauert

Zaubern könne man aber nicht: Wenn Leute weiter reisen und einen Reisepass brauchen, dann dauert selbst der Express-Service drei Tage. Für das reguläre Verfahren für Personalausweis und Reisepass muss man bis zu vier Wochen einrechnen.



Auch die vier Mitarbeiterinnen in der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf sind schon seit Wochen sehr hoch ausgelastet, sagt Amtsleiter Robert Köll. Auf einen Termin im Passamt müsse man mindestens zwei Wochen warten. Weil auch die Terminvergabe viel Zeit in Anspruch nimmt, hofft Köll, das Gebäude bei sinkenden Infektionszahlen nach den Pfingstferien wieder öffnen zu können. gar/zag/kg/ad