Energie-Gel-Verpackung weggeworfen: Jury disqualifiziert Triathlon-Team

Man kennt es beim Radsport, wenn während des Rennens Verpflegungsbeutel und Trinkflaschen einfach weggeworfen werden. In der Triathlon-Szene hat das Konsequenzen. Weil die Verpackung einer Energy-Gel-Tube nicht ordnungsgemäß entsorgt wurde, hat die Jury in Lauingen das TriTeam des TuS Fürstenfeldbruck disqualifiziert.

Fürstenfeldbruck –Sonne, Schweiß und Podiumsplatzierungen – doch so ganz perfekt war die Mischung für die Triathleten des Brucker TuS beim Zwei-Tage-Spektakel in Lauingen nicht. Während Melina Metzner, Daniela Arthofer, Theresa Grasskamp und Andrea Becker-Pennrich ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellten, scheiterte die Männer-Crew mit René Pfaffner, Leon Mattis, Marius Metzner und Alexander Schmitt an der gnadenlosen Regelauslegung. Nach dem Schwimmen im Auwaldsee hatten sie beim Wendepunkt der Radstrecke die Verpackung eines Energy-Gels nicht regelkonform entsorgt und wurden disqualifiziert. Für Profi-Triathlet Pfaffner eine „völlig gefühllose“ Entscheidung.