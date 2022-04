Hohe Energiekosten: So reagieren die Bäder

Von: Klaus Greif, Thomas Steinhardt, Tobias Gehre

Das Mammendorfer Freibad ist beliebt. © Archiv

Die wegen des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Energiekosten machen Hallen- und Freibädern zu schaffen. Für das Beheizen der Becken brauchen die Betreiber viel Energie. Deshalb wird vielerorts die Wassertemperatur gesenkt

Germering – Im Germeringer Hallenbad ist das Wasser im Sprung- und Mehrzweckbecken nur noch 29 Grad warm, statt wie bisher 30 Grad. Das Wasser im großen Schwimmbecken bleibt bei den gewohnten 27 Grad und wird am so genannten Warmbadetag auf 29 Grad erwärmt. Das Hallenbad beendet die Saison am 6. Juni.

Senkung bei schlechtem Wetter

Schon am Samstag, 14. Mai, nimmt das Freibad den Betrieb auf. Auch hier wird versucht, Energie zu sparen. Bei schlechtem und regnerischem Wetter wird das Wasser im Wellen-, Sprungbecken und Kinderbecken nur noch auf 22, statt wie bisher üblich auf 24 Grad erwärmt. Diese drei Becken hängen laut dem Germeringer Bäderleiter Gerd Felder am selben Wasserkreislauf. Im Sportbecken sowie im Nichtschwimmer-Becken des Freibades bleibt das Wasser unverändert bei einer Temperatur von 24 Grad. Haupt-Energieträger zum Heizen der Germeringer Bäder ist Gas. Um die gestiegenen Kosten aufzufangen, sind die Eintrittspreise zwischen 15 und 30 Prozent angehoben worden.

Badespaß kostet mehr

Teurer wird der Badespaß auch im Maisacher Freibad – um bis zu 15 Prozent. „Beim Heizen werden wir uns zurückhalten“, sagt Bad-Leiter Michael Spring. Mehr als 24 Grad seien nicht drin – rund ein Grad weniger als bisher. Immerhin ist man in Maisach nicht auf fossile Energieträger angewiesen. Das Wasser in den Becken wird über Solarthermie sowie über eine Wärmepumpe beheizt. Nur für die Duschen kommt Gas zum Einsatz.

Deshalb, und weil festgestellt wurde, dass sehr ausgiebig geduscht wird, überlegte man im Rathaus, die Duschen kostenpflichtig zu machen. Doch dieser Plan wurde wieder verworfen.

Mammendorf: Alles wie gewohnt

Das Mammendorfer Freibad wird mit Hilfe einer Solaranlage und einer Fernwärmeleitung von der nahen Biogasanlage beheizt. Die Kosten dafür bleiben gleich, wie ein Sprecher des Landratsamts sagte. Deshalb wird auch nicht an den gewohnten Wassertemperaturen geschraubt. Zurzeit hat das Schwimmerbecken 20 Grad, das Nichtschwimmerbecker 14 Grad. Letzteres wird kurzfristig rechtzeitig zur Eröffnung beheizt. Das Schwimmerbecken soll dann 23 bis 24 Grad erreicht haben. Problem zurzeit: Der kalte Ostwind, der über Nacht immer wieder ein oder zwei Grad klaut.

Wie das Freibad der Amper-oase in Bruck mit steigenden Energiekosten umgeht, ist noch nicht klar. „Es laufen Überlegungen“, sagt eine Sprecherin der Stadtwerke. Die Wärme für das Wasser kommt aus einem Blockheizkraftwerk auf der Lände. Ein Kessel läuft mit Hackschnitzeln – die drei anderen werden mit Gas befeuert. kg/tog/st

