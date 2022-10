Energiekrise: Feuerwehr warnt vor Heizalternativen - „Kann schnell lebensgefährlich werden“

Von: Tobias Gehre

Holzöfen sollten nur mit Holz betrieben und regelmäßig überprüft werden.

Strom und Gas sind teuer. Da liegt es nahe, nach alternativen Heizmöglichkeiten zu suchen. Der Kreisfeuerwehrverband warnt allerdings vor gefährlichen Abenteuern beim Heizen.

Fürstenfeldbruck - „Die aktuellen hohen Heizkosten stellen für viele Familien eine hohe Belastung dar. Das Einsparen von Wärme durch alternative Heizlösungen kann hierbei sehr schnell lebensgefährlich werden“, teilt Kreisbrandrat Christoph Gasteiger mit. „Heizen Sie niemals im Innenraum mit Kohle- oder Gasgrills, Gas-Heizstrahlern, offenem Feuer, Ethanol-Öfen, Teelicht-Öfen oder sonstigen brennstoffbetriebenen Geräten.“

Energiekrise: Alternative Heizlösungen - Feuerwehr warnt

In diesen Fällen bestehe akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid. „Das Tückische: Der Mensch kann das gefährliche Atemgift weder riechen, sehen noch schmecken. Dass sie überhaupt CO einatmen, merken die Betroffenen so gar nicht“, heißt es in einer Mitteilung des Feuerwehrverbands. Zu den wichtigsten Symptomen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zählten Schwindel, Schläfrigkeit, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schüttelfrost.

Auch wer einen Holzofen oder einen Heizlüfter habe, müsse aufpassen. Müll oder Plastik habe etwa in einer Holzfeuerung nichts zu suchen. Wer einen alten Ofen wieder in Betrieb nehmen möchte, sollte mit seinem Kaminkehrer sprechen.

Gaskrise: Elektrische Heizgeräte bergen Gefahren - Alte Öfen wieder in Betrieb nehmen

Auch elektrische Heizgeräte bergen Gefahren. Unter anderem sollte die Bedienungsanleitung befolgt und auf Prüfkennzeichen (TÜV) geachtet werden. Außerdem sollten brennbare Gegenstände nicht nahe an Heizlüftern positioniert sein. Auch zu viele Geräte an einer Steckdose bergen Gefahren.

