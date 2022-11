Energiekrise: Holz sammeln als Spar-Trick - was erlaubt ist und was nicht

Von: Tobias Gehre

Holz darf nur im Staatswald aufgesammelt werden. Doch auch dort gibt es strenge Vorgaben. © imago

Energie ist teuer. Viele Menschen suchen nach Alternativen zu Öl und Gas. Eine davon ist sogar gratis. Man muss sie nur im Wald aufsammeln. Doch für das so genannte Leseholz gelten genaue Regeln. Wer sie nicht beachtet, wird schnell zum Dieb.

Landkreis – Wärme aus dem Wald galt lange Zeit als überholt. Kohle, Gas und Öl waren in den vergangenen Jahrzehnten das Mittel der Wahl, um im Winter nicht zu frieren. Doch jetzt sind fossile Energieträger plötzlich unerwartet teuer. Und Holz erlebt eine wahre Renaissance. Damit bekommt auch eine ziemlich angestaubte Verordnung neue Bedeutung. Die so genannte Leseholzordnung regelt, was man aus dem Wald mitnehmen darf – und was nicht.

Vermehrt Nachfragen

Diese Frage scheint seit der Preisexplosion auf dem Energiemarkt immer mehr Menschen zu beschäftigen. „Wir bekommen wieder öfter Nachfragen dazu“, sagt Stefan Warsönke, der beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) für den Wald im Landkreis zuständig ist.

Einfach in den nächsten Forst marschieren und sich dort mit Brennmaterial eindecken, sei aber keine gute Idee. Denn der Erlaubnis, Holz im Wald zu sammeln, stehen viele Einschränkungen gegenüber. Die wohl wichtigste: Nur im Staatswald ist die Holzlese gestattet. Areale in Privatbesitz sowie Gemeinde- oder Kirchenwald sind tabu. „Es wäre klug, sich vorher bei den Staatsforsten zu erkundigen“, sagt Stefan Warsönke. Sonst könne man schnell im Privatwald landen – und so unbeabsichtigt zum Dieb werden.

Im staatlichen Forst

Doch auch im staatlichen Forst darf nicht alles mitgenommen werden. Als Leseholz gilt zu Boden gefallenes, dürres oder angefaultes und nicht zum Verkauf bestimmtes Holz. Auch was Forstarbeiter bei Fällarbeiten zurücklassen, darf mitgenommen werden. Dabei sollte man idealerweise ein Maßband dabei haben. Denn die Äste dürfen auch nicht dicker als zehn Zentimeter sein. Maschinen sind dabei übrigens tabu. Weder die Kettensäge darf zum Einsatz kommen, noch ein motorisiertes Fahrzeug zum Abtransport.

Hält man sich an die Vorgaben, kann man im Landkreis vor allem westlich von Fürstenfeldbruck fündig werden. Von dort bis in den Landkreis Landsberg gibt es besonders viel Staatswald, erklärt Stefan Warsönke. Auch rund um den Jexhof und bei Althegnenberg stehen Wälder im Besitz des Freistaats. Laut dem Forstexperten sind es rund 3000 Hektar. Insgesamt sind etwa 9500 Hektar des Kreises von Wald bedeckt.

Großer Teil in privater Hand

Der größte Teil des Forstes im Landkreis ist also in privater Hand. Es gibt aber auch dort eine Möglichkeit, auf legalem Wege an Holz zu kommen. Die Waldbesitzervereinigung Fürstenfeldbruck (WBV) bietet zwei Meter lange Stücke zum Abholen im Wald an – gegen Bezahlung, versteht sich. Diese müssen sich Ofenbesitzer allerdings selbst auf die gewünschte Größe bringen – und das Holz im Anschluss trocknen. Die Nachfrage habe zugenommen, berichtet Paul Högenauer, Geschäftsführer der WBV.

Und wie immer, wenn etwas sehr begehrt ist, sind Langfinger nicht weit. Högenauer berichtet von einem Waldbesitzer bei Germering, der Stämme im Wald in handliche Stücke geschnitten hatte – und dann in den Urlaub gefahren war. Als er zurückkam, war das Holz weg.

