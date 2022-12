Energiewende in Fürstenfeld: Solarzellen auf dem Klosterdach

Von: Lisa Fischer

Teilen

Auf das Dach auf der Westseite des Veranstaltungsforums könnten Solarzellen gebaut werden, wie eine erste grobe Darstellung der Stadtwerke zeigt. Vom Klosterinnenhof sind sie nicht zu sehen. Die Detailplanung muss noch erfolgen. Visualisierung: Stadtwerke © Visualisierung: Stadtwerke

Konzerte, Kabarett, Shows: Das Veranstaltungsforum Fürstenfeld bietet den Besuchern ein buntes Programm. Doch ohne Strom läuft nichts.

Fürstenfeldbruck – Ton, Technik und Licht sind unabdingbar – auch in Zeiten der Energiekrise. Daher soll über eine Solaranlage Strom produziert werden.

Eigenen Strom auf dem großen Klosterareal zu erzeugen, das möchte das Team um Fürstenfeld-Chef Norbert Leinweber schon lange. Die Pläne für eine PV-Anlage auf dem Dach des Veranstaltungsforums stellte der Leiter nun im Kulturausschuss vor. Für die Installation einer solchen Anlage habe er schon mit der Kreisheimatpflegerin Susanne Poller gesprochen, sagte Leinweber. Denn beim historischen Gebäude müsse man die Denkmalpflege einbinden.

Denkmalpflege

Die Denkmalpflege gibt dabei Gestaltungsziele vor: PV-Anlagen sollten „unauffällige Befestigungsmodule“ sein, eine einheitliche Fläche ergeben und schwer einsehbar sein, erklärte Leinweber. Demnach dürften die PV-Platten nicht im Sichtfeld von Besuchern sein, die sich auf dem Klosterareal aufhalten. Bei einem Ortstermin mit der Kreisheimatpflegerin habe sich herausgestellt, dass die Solar-Anlage nur auf der Westseite installiert werden kann. Die Dachfläche zeigt in Richtung der Straße „Am Engelsberg“ und nicht, wie auf der Ostseite, in den Innenhof des Kloster-Areals.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf rund 1000 Quadratmeter Fläche könnten auf der Dach-Westseite Solarzellen entstehen, sagte Leinweber. Damit könnten insgesamt 100 000 Kilowattstunden pro Jahr aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Das würde einen Teil des Jahresverbrauchs des Veranstaltungsforums – insgesamt 500 000 Kilowattstunden – decken, rechnete Leinweber vor. „Es könnte ein Vorzeigeprojekt werden – auf einer Seite das historische Dach und auf der anderen Seite das Tonnendach.“

Zehn Jahre

Der Fürstenfeld-Leiter hat sich bereits mit den Brucker Stadtwerken unterhalten. Diese haben eine Visualisierung erstellt. Eine Verpachtung der Dachfläche an die Stadtwerke wäre eine mögliche Option. Insgesamt müsste bei dem Projekt mit rund 150 000 Euro Kosten gerechnet werden. Eine Amortisation wäre in zirka zehn Jahren erreicht – energetisch bereits in zwei Jahren.

Die Mitglieder des Kulturausschusses waren überzeugt und beauftragten den Eigenbetrieb geschlossen, die Planung weiterzuführen. „Nachdem die Vertreter der Denkmalpflege dem positiv gegenüberstehen, gibt es keinen Grund, dagegen zu sein“, sagte Klaus Wollenberg (FDP). Mit Blick auf die Haushaltslage ergänzte der Finanzreferent, dass die Mittel für die PV-Anlage voraussichtlich nicht im Haushalt 2023 und 2024 auftauchen würden. Auch Theresa Hannig (Grüne) lobte die Pläne: „Die dunklen Paneele auf dem Dach stören auch nicht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.