Er backt bei der Weltmeisterschaft in Taiwan

So sehen Sieger aus: In der Backstube von Samuel Hrasky in Neuried zeigt Alexander Weinhold Urkunde, Medaille und Pokal der Deutschen Meisterschaft. Jetzt übt er für die Weltmeisterschaften der Jungbäcker. © dagmar rutt

Große Ehre für den Bäckergesellen Alexander Weinhold: Der Brucker macht sich Mitte Februar auf den Weg nach Taiwan, um Deutschland bei der Weltmeisterschaft der Jungbäcker zu vertreten. Er übt schon fleißig.

Fürstenfeldbruck/Neuried – Alexander Weinhold hat es geschafft: Bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend im baden-württembergischen Weinheim holte sich der 21-Jährige kürzlich den Titel. Nun darf er zusammen mit der Zweitplatzierten aus Nordrhein-Westfalen Mitte Februar nach Taiwan zur Bäcker-Weltmeisterschaft, der „UIBC International Competition of Young Bakers“, fliegen. „Ich freue mich schon sehr darauf“, erzählt Weinhold. Er hat vor zwei Jahren seine Lehre in der Bäckerei Vor Ort in Neuried (Kreis München) begonnen.

Drei Tage lang

Anstrengend wird es sicher. Denn nach einem Langstreckenflug muss der Deutsche Meister direkt in die Backstube. Drei Tage lang gilt es dann, sich in Disziplinen wie Plunder, Hefe, Süßteig, Brot, Hefe, Kleingebäck und Schaustück gegen die Teilnehmer aus neun anderen Ländern zu behaupten. Das Thema der Weltmeisterschaft in Taiwan steht bereits fest: „Präsentation des eigenen Landes.“ „Genaueres erfahren wir aber erst in einigen Tagen“, sagt Weinhold. Fünf Wochen vor dem Wettbewerb werden er und seine Teamkollegin von Mitgliedern der Bäcker-Nationalmannschaft trainiert.

Für den jungen Bäcker ist das Ganze nicht nur ein Abenteuer, wie er sagt. „Für mich ist es eine Bestätigung meiner Arbeit.“ Und dass Alexander Weinhold gut in seinem Fach ist, kann auch sein Chef, Bäckermeister und Geschäftsführer der Vor Ort GmbH, Samuel Hrasky, bescheinigen: „Er ist fleißig und hat ein sehr gutes Gefühl für die Materie.“ Als Ausbildungsbetrieb unterstütze er gerne eine solch einmalige Chance, sagt Hrasky. Für den Betrieb bedeuten Wettbewerbe diese Art zwar einen zusätzlichen Verbrauch an Rohstoff und Energie. Schließlich muss Weinhold vor Prüfungen und Meisterschaften üben, und das nach seinem regulären Acht-Stunden-Tag in der Backstube. „So eine Vorbereitung auf einen Wettbewerb ist immer ein Mehraufwand“, weiß Hrasky, der seit ein paar Jahren ein bis zwei Lehrlinge pro Jahr ausbildet.

Erst Konditor

Den Wunsch, Bäcker zu werden, hatte Alexander Weinhold zu Beginn nicht. „Ich habe vor meiner Bäckerlehre eine Ausbildung zum Konditor gemacht“, sagt der Fürstenfeldbrucker. Denn „nur“ Brot und Semmeln erschienen ihm damals zu einseitig. Doch nach und nach entdeckte er für sich die Faszination des Bäckerhandwerks: „Man kann so viel aus den Rohstoffen herausholen“, schwärmt er. Die Herstellungswege mit Hefe und Sauerteig etwa seien sehr vielfältig.

Wie es der Zufall will, kam Alexander Weinhold nach der Ausbildung zum Konditor für ein Praktikum nach Neuried zur Bäckerei Vor Ort. „Hier habe ich das Eismachen gelernt und bin für meine Bäckerlehre geblieben.“ Diese schloss er heuer als Innungsbester ab und qualifizierte sich damit für den Wettbewerb auf Kammerebene und später auf Landesebene, wo er jedes Mal gewann. „Ich hatte das Ziel, so weit zu kommen, wie es geht.“

Und das ist ihm mit seinem Ticket zur Weltmeisterschaft in Taiwan gelungen. Auch dort ist ihm ein gutes Abschneiden wichtig – aber nicht am Wichtigsten. Im nächsten Sommer stehen bereits die „EuroSkills 2023“, die Bäcker-Europameisterschaft in Polen auf dem Programm. Und noch wichtiger: Im Januar wird Weinhold zum ersten Mal Papa.

