Er fuhr seinem Schwarm hinterher – bis auf die Skipiste

Von: Hans Kürzl

Diamantene Hochzeit feiern Anna und Peter Lein. Stadtrat Franz Höfelsauer (r.) gratulierte. © Peter Weber

Anna und Peter Lein können ihre gemeinsamen Erlebnisse nach 60 Ehejahren gar nicht mehr zählen. Zufrieden feierten sie nun Diamantene Hochzeit.

Fürstenfeldbruck – Bereits seit dem Jahr 1976 leben Anna und Peter Lein in Fürstenfeldbruck. Wie es dazu kam, klingt fast wie ein kleines Weihnachtsmärchen. „Wir wollten etwas mit Bahnhofsnähe“, erzählt der 1940 in München-Großhadern geborene Peter Lein. In der Buchenau habe man nach kurzem Überlegen das passende Heim gefunden. „Die Schlüssel fürs Haus haben wir dann am Heiligen Abend bekommen.“ Die Freude darüber ist heute noch spürbar. „Ein wunderbares Geschenk“, sagt Anna Lein. Sie kam im Jahr 1938 ebenfalls in Großhadern auf die Welt. Beide waren Einzelkinder, Anna Lein wuchs ab dem zweiten Lebensjahr in einer Pflegefamilie auf. „Gut behütet“, wie sie betont.

Kennengelernt haben sich der Bankkaufmann und die Verwaltungsangestellte einer Versicherung an einem Samstagabend im Jahr 1963 auf einem Faschingsball. Schnell war man sich sympathisch und tanzte viel miteinander. Dabei erzählte Anna Lein, dass sie am nächsten Tag zum Skifahren gehen werde. Und bei Peter Lein hatten Amors Pfeile so getroffen, dass er sich spontan eine Zugkarte organisierte. „Ich habe schnell gemerkt, dass er mir nachgefahren ist, auch auf der Skipiste“, erzählt die Ehefrau. Sie fühlt sich noch heute genauso geschmeichelt wie damals.

So dauerte es bis zur Hochzeit nur ein knappes halbes Jahr. Recht schnell vervollständigte eine Tochter das Familienglück. Die Hobbys waren vor allem sportlicher Natur: Peter Lein spielte Fußball, Tennis und war im Schützenverein. Gemeinsam genoss die Familie das Skifahren und Bergwandern. Zusammen bewältigte das Paar auch ein Ehrenamt beim Bund Bayerischer Motorsportler. „Wir haben mitgeholfen, Motocrossrennen in der Münchner Olympiahalle zu organisieren.“

Gerne erzählen die beiden auch von ihren Fahrten nach Südtirol, Portugal. Tunesien und den vier Reisen in die USA. „Man darf so etwas nicht aufschieben“, rät Peter Lein. Wer wisse schon, ob man es später noch machen könne. Eine Einstellung, die beide zufrieden auf ihr bisheriges Leben zurückschauen lässt, obwohl sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. „Es ist recht so, wie es ist“, sagt Peter Lein. Und so machten sie auch aus der Diamantenen Hochzeit einen schönen Feiertag. Im Namen der Stadt gratulierte Stadtrat Franz Höfelsauer.

