Er gibt Leidenschaft für Amateurfunk weiter

Von: Ulrike Osman

Wolfgang Förtsch ist begeisterter Funker und Bastler. Jugendliche können das Rüstzeug für dieses Hobbys bei ihm lernen. © Weber

Seit mehr als 20 Jahren gibt Wolfgang Förtsch seine Begeisterung für Elektronik an Kinder und Jugendliche weiter.

Fürstenfeldbruck – Er bastelt mit ihnen Geräte, schickt sie mit Funkgeräten auf Schatzsuche und freut sich, wenn manche im technischen Bereich sogar ihren späteren Beruf finden. Wegen dieses Engagements ist er der Mensch der Tat im Februar.

Als Förtsch sich für das Thema zu interessieren begann, war er etwa so alt wie seine Schützlinge heute. Mit zwölf schleppten ihn seine Eltern mit auf einen langweiligen Sonntagsbesuch. Der 25-jährige Sohn des Hauses erbarmte sich und ging mit den Buben auf sein Zimmer. Dort stand eine Amateurfunkstation.

Das Glühen der Radioröhren

„Die Radioröhren glühten und aus dem Lautsprecher kam die Stimme eines anderen Funkers“, erinnert sich der heute 71-Jährige. „Das war der Zeitpunkt, ab dem ich mit dem Elektronik-Virus infiziert war.“ Förtsch gehört zum Brucker Ortsverband des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC). In dessen Vereinsheim steht ebenfalls eine Funkstation. Es rauscht aus den Lautsprechern.

Sachte dreht Förtsch am Frequenzknopf, bis eine englischsprachige Stimme zu hören ist, die berichtet, dass in Wales schönes Wetter herrscht. „Es ist wie beim Angeln“, sagt Förtsch. Da wisse man vorher auch nicht, welcher Fisch anbeißt. Amateurfunker knüpfen spontane Kontakte auf der ganzen Welt, manchmal lernen sie sich später auf Urlaubsreisen sogar persönlich kennen.

Deshalb hat Amateurfunk trotz weltumspannender digitaler Kommunikationsmöglichkeiten seinen Reiz nicht verloren. „Und man braucht keine Telekom“, fügt Förtsch hinzu. Zusätzlich zum Funken gibt es das Elektronikbasteln. Dabei beschäftigen sich Anfänger mit Bausätzen. Fortgeschrittene fertigen mit Hilfe von Förtsch und weiteren Betreuern Radios, kleine Roboter, Morsegeräte oder Lautsprecher, mit denen das Handy besser klingt.

„Wo bekommen Jugendliche heute noch so etwas geboten?“, fragt Förtsch. Derzeit ist für „Jugend forscht“ ein Theremin angemeldet. „Das ist ein elektronisches Musikinstrument.“ Stolz berichtet Förtsch, dass auch Theresa Thoma einst unter seiner Obhut gebastelt und gefunkt habe. Heute ist sie 27 und verbrachte zuletzt ein Jahr als Funk- und IT-Technikerin auf einer Forschungsstation in der Antarktis. Insgesamt aber sei der Mädchen-Anteil in der Gruppe „miserabel“. Immerhin: Eine seiner Enkelinnen hat der zweifache Vater und vierfache Opa schon mitgebracht.

Dass er mit Jugendlichen gut klarkommt, glaubt man dem freundlichen, gelassenen 71-Jährigen, der so gar nichts Seniorenhaftes an sich hat, aufs Wort. Auch Wochenendausflüge unternimmt er mit seiner Jugendgruppe. Am Zielort dürfen die Teilnehmer Antennen aufbauen, Sender peilen, mit Funkgeräten auf Schatzsuche gehen. Wer als erstes die Schatzkiste findet und anhand richtig beantworteter Quizfragen den Code zum Öffnen knackt, darf sich über den Inhalt hermachen – meistens sind es Süßigkeiten. Wegen Corona startete Förtsch das „Home-Basteln“. Werkzeuge und Bauteile wurden kontaktlos vor die Tür geliefert, Fragen digital beantwortet. Warum sich der ehemalige Elektroingenieur, der seit 1960 in Bruck lebt und sein Berufsleben großteils bei Siemens verbrachte, sich all diese Mühe macht? Er will für Nachwuchs in der Elektronikbranche sorgen – und er freut sich über die strahlenden Augen der Jugendlichen, wenn das, was sie gebastelt haben, funktioniert.

