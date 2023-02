Abschluss mit Traumnote: Er ist Oberbayerns bester Jung-Landwirt

Von: Dieter Metzler

Matthias Grundler vor einem Traktor in seinem Stall, den er inzwischen zu einer Werkstatt umgebaut hat. Der 28-Jährige hat die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister mit der Traumnote 1,08 abgeschlossen. © Metzler

79 Absolventen haben ihren Landwirtschaftsmeister in der Landwirtschaftsschule in Puch gemacht – es war der vorletzte Jahrgang überhaupt. Mit einer Traumnote von 1,08 hat Matthias Grundler abgeschlossen. Damit ist er Oberbayerns bester Landwirtschaftsmeister.

Landkreis – Matthias Grundler kommt zwar nicht aus dem Brucker Land, sondern aus dem Nachbarkreis Landsberg am Lech, genauer gesagt aus der Gemeinde Scheuring. Doch seinen Meister hat er an der Landwirtschaftsschule in Puch gemacht. Dass er einer der besten seines Lehrgangs – ja sogar der beste Oberbayerns – werden würde, das hätte er beim Start der Ausbildung nicht gedacht.

Der 28-Jährige schloss mit einer Traumnote von 1,08 ab. Auf Einladung der Regierung von Oberbayern wurde der Meisterbrief den Absolventen im Holzkirchener „Kultur im Oberbräu“ überreicht. Zusätzlich würdigte die Bayerische Staatsregierung die Leistung der Besten mit einem Meisterpreis.

Der erfolgreiche Abschluss sei keine Selbstverständlichkeit, sagte Konrad Schober, Regierungspräsident von Oberbayern, bei seiner Ansprache. Rund ein Drittel der ursprünglich angetretenen Studierenden habe die Meisterausbildung vorzeitig abgebrochen, die berufsbegleitend eine Doppelbelastung darstelle. Doch jetzt seien die jungen Leute bestens auf eine Hofübernahme daheim vorbereitet. „Nun gilt es, Ihre Ideen und Vorstellungen im elterlichen Betrieb einfließen zu lassen“, so Schober.

Ackerbau

Grundler, der daheim einen Ackerbaubetrieb im Nebenerwerb betreibt, hat viele Ideen. So hat der Jungbauer, der derzeit 25 Stunden in der Woche bei der Pferdepension Sailer in Scheuring arbeitet, beispielsweise Anfang Dezember einen Christbaumverkauf aufgezogen. Noch hat er sich dazu die Tannen vom Gut Mergenthau bei Kissing besorgt. „In sechs bis sieben Jahren will ich aber eigene Bäume verkaufen“, erzählt er. Solange braucht eine Nordmanntanne bis sie „geerntet“ werden kann.

Und für heuer plant Grundler die Herstellung von eigenem Sonnenblumenöl. „Ein Hektar Sonnenblumen ergibt circa 800 Liter Öl“, sagt er.

Ursprünglich stammt Grundler von einem Bauernhof, den seine Großeltern noch in Vollzeit mit Kühen und Ackerbau betrieben haben, erzählt er. Aber schon seine Eltern haben dann den Hof nur noch im Nebenerwerb geführt. „Papa war Zimmerer und meine Mama Bankangestellte.“ Im Jahr 2017 habe er dann den Hof von seinen Eltern übernommen.

Über Umwege

Er selbst ist aber erst über Umwege zum Landwirtschaftsmeister gekommen. Nach der Realschule hat er 2010 eine Schreinerlehre absolviert und später als Schreinergeselle in einem Betrieb gearbeitet. Während dieser Zeit reifte bei Grundler der Gedanke, eine weitere Lehre als Landwirt zu machen. Schließlich hatten seine Eltern ja den Hof. Und so begann der Schreinergeselle nach dem landwirtschaftlichen Berufsgrundschuljahr in Weilheim eine verkürzte Lehre im Milchviehbetrieb Krumm in Landsberg.

Nach erfolgreicher Gesellenprüfung konnte Grundler unmittelbar im Anschluss in der Landwirtschaftsschule in Puch mit der Meisterausbildung beginnen. „Das wurde möglich“, erklärte er, „weil die Schülerzahl des Jahrgangs sehr schwach war.“ Für seine umfangreiche Meisterarbeit über „Auswirkungen verschiedener Düngemittel und unterschiedlicher Düngestrategien im ökologischen Körnermaisanbau, Nutzen und Wirkungen einer Untersaat im Körnermais“ hatte Grundler ein Jahr Zeit. Es entstand ein umfangreiches, knapp 100 Seiten umfassendes Buch mit einem Anhang, einem weiteren Buch von 122 Seiten.

Übrigens war Grundlers Lehrgang die vorletzte Meisterausbildung, die in Puch stattfand, nachdem die Abteilung Landwirtschaft im Grünen Zentrum aufgegeben wurde. Mit dem Meisterbrief in der Tasche stehen ihm nun alle Möglichkeiten offen, meint Grundler. „Ich habe jetzt die Chance, auf eine berufliche Anstellung, zum Beispiel als Betriebsleiter in einem größeren Betrieb oder auch an einer landwirtschaftlichen Behörde.“

