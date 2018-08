Erdbeben: Bruck ist das Epizentrum der Forscher

Es ist quasi das Epizentrum der Erdbebenforschung: Im Geophysikalischen Observatorium auf der Ludwigshöhe in Fürstenfeldbruck versuchen Wissenschaftler vorauszusagen, wann die Erde bebt. Die Forschungseinrichtung hat eine mehr als 90-jährige Tradition im Landkreis.

Fürstenfeldbruck – Ein sprichwörtliches Beben ging vor gut einem Jahr durch die Wissenschaftswelt: Dank „Romy“ war das Geophysikalische Institut Fürstenfeldbruck in aller Munde. Der so getaufte Ringlaser hilft den Forschern dabei, mittels eines hochkomplizierten Verfahrens die kleinsten Bewegungen der Erde zu messen.

Ein solcher ist mit viel Aufwand auf einem Feld zwischen Alling und Fürstenfeldbruck im Boden versenkt worden. Spaziergänger wunderten sich damals über den riesigen Krater. Der Medienrummel war riesig. Auch Laien wurden plötzlich auf die Einrichtung der Ludwig-Maximilians-Universität aufmerksam.

+ Joachim Wassermann Dabei ist das unscheinbare Gebäude etwas abseits der B 2 am Münchner Berg schon seit 1939 Heimat der Forscher. Rund ein Dutzend Mitarbeiter zeichnen dort Daten auf, versuchen den Gründen für Erdbeben auf die Spur zu kommen und die Erschütterungen vorherzusagen. Leiter des Observatoriums ist der Seismologe Joachim Wassermann. Der 53-Jährige erinnert sich mit Schrecken an das letzte große Beben, das im Observatorium dokumentiert wurde.

Es war am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004, als im Indischen Ozean massive Erschütterungen zu einer Katastrophe führten. „Das hat mich damals ganz schön mitgenommen“, erinnert sich Wassermann. „Ich war erst wenige Monate im Observatorium beschäftigt und habe gesehen: Da kommt etwas Großes auf uns zu.“ Starke Ausschläge auf den Monitoren deuteten auf das Erbeben hin, das mit einer Magnitude von 9,1 und dem folgenden Tsunami als eines der schlimmsten Beben seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte einging. Hunderttausende Menschen verloren ihr Leben. Wassermann waren die Hände gebunden, denn auf der anderen Seite des Erdballs gab es keine rund um die Uhr besetzte Stelle, die er vor der Katastrophe hätte warnen können.

Neben dem Beben von 2004 hat die Einrichtung noch zahlreiche weitere Ereignisse dokumentiert. So zum Beispiel das große Beben in San Francisco im Jahr 1906, oder das große Kanto-Beben von Tokio 1923. Daneben hat sich das Observatorium aber noch einer weiteren Aufgabe verschrieben: der Messung des Erdmagnetfeldes. In diesem Forschungsgebiet liegen letztlich auch die Ursprünge der Einrichtung und zwar in München-Bogenhausen.

Am 1. August 1840 gründete Johann von Lamont in der dortigen Sternwarte eine erdmagnetische Messstation. Um 1850 begann der königliche Astronom unter anderem mit der magnetischen Vermessung Bayerns. Erst 1905 wurden die Beobachtungen um seismische Messungen erweitert. Doch der Fortschritt zu Anfang des 20. Jahrhunderts erschwerte die Bedingungen in München zusehends. Die Stadt wurde lauter und unruhiger, die Tram ratterte in wenigen hundert Metern Entfernung vorbei. An präzise Messungen war nicht mehr zu denken.

Für die Region westlich von München war das jedoch ein Segen. Denn nun stand die Welt der Wissenschaft plötzlich an der Türschwelle zum Landkreis Fürstenfeldbruck. In Maisach hatte Lamont schon in den Anfangstagen der Forschungseinrichtung unregelmäßig Messungen durchgeführt. Daran erinnerte sich nun Friedrich Burmeister, der die Geschicke des Observatoriums von 1919 bis 1957 leitete. Von 1927 bis 1937 hielt er den Betrieb der Einrichtung in Maisach aufrecht – so gut es eben ging. Denn einfach waren die Bedingungen nicht.

Das Observatorium war finanziell so schwach ausgestattet, dass das Geld zunächst nur zum Bau einer kleinen Holzhütte auf einer Schafweide des Maisacher Brauereibesitzers Sedlmayr unweit der heutigen B 471 reichte. Da sich das einfache Gebäude nicht eignete, um die sensiblen Messgeräte dort offen stehen zu lassen, versteckte Burmeister sie in einer Kiste unter dem Holzboden der Hütte.

Bemühungen Burmeisters, das Observatorium neu zu bauen, blieben zunächst fruchtlos. Eine weitere Zwischenlösung fand sich im Untergeschoss des Maisacher Sommerkellers. Doch auch das war nicht von Dauer. Der Bau des Fliegerhorstes machte Maisach als Standort für Messungen unbrauchbar. 1937 wurde das Observatorium geschlossen. Erst zwei Jahre später ging Burmeisters Traum vom Neubau in Erfüllung: auf der Fürstenfeldbrucker Ludwigshöhe.

An diesem Standort wird bis heute gemessen, beobachtet und geforscht, auch wenn die nahe Bundesstraße 2 und die Bahnlinie der S 4 den sensiblen Instrumenten zu schaffen machen. Während der Sanierung der Bundesstraße konnte der Betrieb wegen der Erschütterungen durch die schweren Baumaschinen nur mit Mühe aufrecht erhalten werden.

Wenn Straßen- und Zugverkehr weiter zunehmen wie bisher, könnte das in Zukunft doch irgendwann das Aus für die traditionsreiche Forschungseinrichtung in Fürstenfeldbruck bedeuten. Die Erdbebenexperten müssten dann erneut weiter ziehen – in weniger dicht besiedelte Regionen.