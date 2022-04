Brucker Erfinder gehen in TV-Show leer aus

Die Ausziehfunktion in Lamellenform haben sich die Unternehmer (v.l.) Denis Drostmann, Tobias Jung, Anita Pfattner und Mark Löhr patentieren lassen. In der „Höhle der Löwen“ reichte es nicht für einen Deal. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Vier Erfinder wollten in der bekannten Vox-TV-Sendung „Höhle der Löwen“ den großen Deal landen. Ihr ausziehbarer Tisch „iLaik“ kam bei den Unternehmern auch gut an. Doch für einen Zuschlag reichte es trotzdem nicht.

Fürstenfeldbruck – Mit ihrem Ausziehtisch in Lamellenform haben die vier Gesellschafter von „iLaik“ die Unternehmer in der „Höhle der Löwen“ sichtlich begeistert. Zum Ende der Präsentation wollte jedoch keiner der potenziellen Investoren an dem Ausziehtisch Platz nehmen. Das Problem war nicht das Möbelstück selbst.

„Die Enttäuschung hielt sich in Grenzen“, erzählte Tobias Jung. Er hat mit seinem Partner Denis Dostmann von Lignum Arts sowie Peter Bruns, einem ehemaligen Geschäftsführer von Küchengeräte Gaggenau, Christian Mühlbauer, einem selbstständigen Ingenieur, und der Marketing-Agentur Löhr und Partner zusammen Anfang 2020 die Firma Laik (Lignum arts innovative Kollektion) gegründet, um den Designertisch zu vermarkten. „Die Anfangsinvestitionen waren einfach sehr hoch“, berichtete Jung. „Da brauchte man für die Serienproduktion mehrere Leute. Ein Unternehmen kann das allein nicht stemmen.“

Auf den Ausziehtisch mit seiner patentierten Lamellenstruktur aufmerksam geworden war zunächst der TV-Sender MDR, als Laik eine Kickstarter-Kampagne startete. „Da stellen Leute im Internet ihre Erfindungen vor und versuchen Geld einzusammeln“, sagt Jung. „Crowdfunding nennt man das.“ In der Sendung „Einfach genial“ wurde der Ausziehtisch vorgestellt. Und das rief die „Höhle der Löwen“ auf den Plan. „Die waren von unserem Produkt begeistert“, berichtete Jung. Die vier Firmengründer reisten zur TV-Aufzeichnung nach Köln.

Doch am Ende wollten weder Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, noch Green-Tech-Investor Nico Rosberg, Medienmogul Georg Kofler, Handelsprofi Ralf Dümmel oder Konzernchef Nils Glagau mit 350 000 Euro (zehn Prozent) Firmenanteile erwerben. Sie bezeichneten die Bewertung der Firma mit 3,5 Millionen Euro letztlich als zu hoch.

Ein weiterer Grund, so Jung, war, dass sich gleich vier Gesellschafter die Firma Laik teilen. „Die suchen eigentlich nur Firmengründer, die allein oder höchstens zu zweit sind, und die bereit sind, ganz viele Anteile von ihrer Firma abzugeben und – wenn der Deal klappt – die Arbeit machen.“ Bei Laik sind eine Schreinerei, eine Marketing-Agentur, ein Ingenieur und ein Privatier im Boot. „Da ist es ohnehin schon schwierig, das operative Geschäft zu machen.“ Jung gibt zu, dass das Quartett auch viel Geld wollte und nur wenig Anteile geboten habe. Zudem sei kein „Löwe“ in der Möbelbranche aktiv. „Wir bewegen uns von der Stückzahl eher auf kleinerem Terrain, und die „Löwen“ wollen natürlich Profit machen.“ Letztlich habe sich der Wirbel gelohnt. „Wenn man bedenkt, wie viele Leute du erreichst durch die Sendung, war der Aufwand gering.“

Der Designertisch wird somit weiter von der Firma Laik im Internet vermarket. Dass das Möbelstück ankommt, auch wenn es kein billiges Mitnahmemöbel ist, zeigten die Messeauftritte in Wien, Zürich, Stuttgart und Hamburg. „Da haben wir fleißig direkt auf den Messen Tische in allen Größen verkauft. Und wir hätten noch mehr verkauft, wenn wir nicht durch Corona arg ausgebremst worden wären.“

