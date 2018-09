Erfolgsrezept offenes Denkmal

Seit 25 Jahren gibt es den Tag des offenen Denkmals. In dieser Zeit hat sich einiges verändert. Eines ist jedoch geblieben: Auch heuer gibt es im Landkreis und darüber hinaus viel Interessantes zu entdecken.

Fürstenfeldbruck– „Entdecken, was uns verbindet“. So lautet das Motto des Denkmaltages 2018 am Sonntag, 9. Septembe. Dafür öffnen viele Institutionen im Landkreis ihre Türen. Es gibt Vorträge und Führungen zu Orten, die sonst verschlossen bleiben – zum Beispiel in den Dachstuhl der Rasso-Kirche in Grafrath.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder Toni Drexler. Er ist seit 35 Jahren Kreisheimatpfleger und beim Denkmaltag Mann der ersten Stunde. Dieses Jahr wird er sich bei einer von ihm geführten Bustour mit Interessierten auf die Spuren italienischer Wanderarbeiter begeben. Zur Kaffeepause hält der Bus beim Wirtshaus „Sandmeir“ in Hörbach. Dort wird eine kleine Ausstellung gezeigt, die das Schaffen der Wanderarbeiter im Landkreis bildlich dokumentiert. „Die alten Ziegeleien selbst bestehen leider nicht mehr“ so Toni Drexler.

Er kann sich noch gut an die Geburtsstunde des Denkmaltages 1993 erinnern. „Der Landkreis hat sich von Anfang an angesprochen gefühlt. Damals gab es aber noch kein festes Thema“, erklärt Drexler. Als Besonderheit seien aber schon immer Busfahrten angeboten worden. „Die sind immer sehr gut angenommen worden.“

Dass der Tag des offenen Denkmals generell auf reges Interesse stößt, bestätigt auch der Blick auf die Besucherzahlen. 6000 bis 9000 Bürger nehmen das Angebot jedes Jahr wahr. Das berichtet Walter Krautloher vom Referat für Schulen, Sport und Kultur im Landratsamt. Besonders beliebt sind renovierte Baudenkmäler.

Die stellen oft auch andere Organisatoren vor, als das Landratsamt. Heuer ist ein solches Beispiel die Filialkirche Babenried. Zwischen 11 und 16 Uhr wird dort auch eine Bilderschau über die Geschichte der Kirche zu sehen sein. In Mammendorf organisiert der Historische Verein zwischen 13 und 17 Uhr die Besichtigung des ehemaligen Schamberger-Kaufladens an der Nikolausstraße 3..

Neben öffentlichen Baudenkmälern finden sich auch einige Privatleute bereit, historische Gebäude in ihrem Besitz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In diesem Jahr öffnet der Bauernhof von Josef Huber an der Mühlfeldstraße 43 in Maisach von 10 bis 16 Uhr seine Türen für Besucher.

Kreisheimatpfleger Toni Drexler war und ist aber auch immer die Archäologie ein Anliegen. Er hebt deshalb die Bedeutung von Bodendenkmälern für die Geschichte des Landkreises hervor. Grundsätzlich sei der Tag des offenen Denkmals eine sehr positive Geschichte. „Er fördert den Wert des Denkmalschutz in unserer Kultur.“

Folgende Angebote können ohne Anmeldung besucht werden, eignen sich also auch für Kurzentschlossene:

Babenried: Filialkirche von 11 bis 16 Uhr geöffnet, Bilderschau über Geschichte der Kirche

Egenhofen: Führungen durch die Furthmühle um 14, 15 und 16 Uhr; Sonderausstellung „Krapfa und Kraut“ (regulärer Eintritt), Themenführung zu Getreide- und Sägemühle mit Albert Aumüller 15 Uhr (Kosten: 3,50 Euro).

Esting: Kirche St. Stephanus: Führung um 14 Uhr mit Hans Grill, für Kinder um 15.30 Uhr.

Fürstenfeldbruck: Lichtspielshaus: Ausstellung „Das Lichtspielshaus von 1930 bis heute“ ab 13 Uhr, Kurzfilme (kostenfrei), Film „Der blaue Engel“ um 18 Uhr (Eintritt:9 Euro); Museum Fürstenfeldbruck: geöffnet 11 bis 17 Uhr, Sonderausstellung „Identitäten: Wald-Bilder“, Führung „Wege, Straßen, Fernverkehr“ um 13.30 und 15 Uhr, Führung durch Klosterräumlichkeiten um 10, 12 und 14 Uhr (Treffpunkt: Westtor); Subkultur - Alter Schlachthof: Weißwurstfrühstück um 11 Uhr, Musikprogramm um 12 Uhr, Podiumsdiskussion zur Zukunft des Areals um 15 Uhr, Führungen durch Kunsthistorikerin Aline Pronnet um 13 und 17 Uhr; Innenhof Kloster Fürstenfeld: Schatzsuche von 13 bis 15.30 Uhr (Dauer jeweils ca. 30. Minuten) für Kinder ab acht Jahren mit dem Kreisjugendring.

Germering: Museum Raum+Zeit: geöffnet von 10 bis 17 Uhr, Führungen um 11, 14 und 16 Uhr (Eintritt frei); Pfarramt St. Martin: 14 Uhr Besichtigung Alte Martinskirche.

Grafrath: Klosterkirche St. Rasso: Führungen durch Votivkammer, Begehung der Orgelempore und Besichtigung des Dachstuhls (Letzteres für Kinder nur bedingt geeignet) um 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr.

Jesenwang: St. Willibald: geöffnet von 9 bis 18 Uhr, Führung um 14 Uhr.

Maisach: Möglichkeit der Besichtigung des Bauernhofs von Josef Huber, Mühlfeldstraße 43, zwischen 10 und 16 Uhr.

Mammendorf: Möglichkeit der Besichtigung des Schamberger-Kaufladens an der Nikolausstraße 3 zwischen 13 und 17 Uhr. Nassenhausen: St. Martinskirche: Ökumenische Eröffnungsandacht und spielerisches Entdecken von Gemeinsamkeiten mit gemeinsamem Singen zwischen 15 und 19 Uhr, Kirchenführung um 16 Uhr mit anschließender Lichtershow.

Oberschweinbach: Kloster Spielberg: Gottesdienst in der Kajetankapelle um 10 Uhr, Herbstfest mit Marktständen um 11 Uhr, Führungen rund um das Areal um 14 und 16 Uhr.

Pfaffenhofen (bei Jesenwang): Kirche St. Georg: geöffnet von 8 bis 16 Uhr, Führungen durch Kirchenpfleger Alfons Schlecht um 13 und 15 Uhr.

Schöngeising: Bauernhofmuseum Jexhof: (geöffnet von 11 bis 18 Uhr), Lehmbau am Fachwerk zum Mitmachen um 13.30 Uhr, für Kinder Filzen mit Wolle und Führung um 14 Uhr, Führung „Rund um den Hof herum“ für Erwachsene um 15 Uhr; Möglichkeit zum Blick hinter die Kulissen des Jexhof-Depots in Unterschweinbach (Boschstraße 2a) um 13.30 Uhr.

Sonstiges: Auch rund um den Landkreis öffnen einige Einrichtungen ihre Türen, wie etwa die Marienkirche in Bergkirchen (Landkreis Dachau) oder die Pfarrkirche St. Ulrich in Eresing (Landsberg/Lech) (seo)