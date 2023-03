Die OB-Wahl in Fürstenfeldbruck 2023 im Liveticker: Sechs Kandidaten wollen ins Rathaus

Von: Thomas Benedikt

Fürstenfeldbruck wählt einen neuen Oberbürgermeister. Alle Ergebnisse und Neuigkeiten rund um die Wahl gibt es hier im Liveticker.

OB-Wahl 2023 in Fürstenfeldbruck: Die Stimmabgabe läuft

15.28 Uhr: Einige der OB-Kandidaten haben bereits ihre Stimme abgegeben. Philipp Heimerl (SPD) posierte vor dem Wahllokal für ein Foto.

BBV-Kandidat Christian Götz ließ sich dagegen im warmen Warmen bei der Stimmabgabe ablichten.

OB-Wahl 2023 in Fürstenfeldbruck: Das sind die Fakten

Die Oberbürgermeister-Wahl in Fürstenfeldbruck findet außerhalb der Reihe statt. Der frühere OB Pleil war aus Krankheitsgründen aus seinem Amt geschieden, zum Oberbürgermeister wurde Erich Raff (CSU) gewählt. Unabhängig vom Stadtrat wurde er auf sechs Jahre gewählt - diese Legislaturperiode endet im Frühjahr 2023. Raff selbst darf aus Altersgründen nicht erneut antreten. An seiner statt bewerben sich sechs Kandidaten um das Amt des Rathaus-Chefs. Das Tagblatt hat sie alle porträtiert: Markus Droth (Freie Wähler), Christian Götz (BBV), Philipp Heimerl (SPD), Johannes Kellerer (Die Partei), Andreas Lohde (CSU) und Alexa Zierl (ÖDP).

Welcher der sechs Kandidaten das Rennen machen wird, ist schwer abzusehen. Allein wegen der schieren Menge der Anwärter scheint eine Stichwahl unumgänglich. Zur Erinnerung. Ein Kandidat müsste im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen bekommen, um direkt ins Amt gewählt zu werden.

Die Wahllokale sind am Sonntag, 5. März, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wird eine Stichwahl notwendig, weil keiner der Kandidaten 50 Prozent erreicht hat, erfolgt diese am Sonntag, 19. März. Daran beteiligt sind die zwei Personen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erzielen. Insgesamt sind rund 27.400 Brucker wahlberechtigt.