Erinnerung an Olympia-Attentat: Ausstellung eröffnet

In der Ausstellung: Charlotte Knobloch, Thomas Karmasin und Carmela Shamir. © Weber

„Hass, Gewalt und Terror sind keine Optionen zur Lösung von Konflikten“, sagte Landrat Thomas Karmasin bei der Eröffnung einer Ausstellung zum Olympia-Attentat am Freitag.

Fürstenfeldbruck – Diese Erkenntnis sei aktueller denn je, meinte der Landrat, der erneut betonte, dass es wichtig sei, die Opfer des Olympia-Attentats, das in Bruck endete, nicht zu vergessen.

Der Terroranschlag während der Olympischen Spiele 1972 in München jährt sich heuer zum 50. Mal. In Erinnerung an die zwölf Getöteten widmen sich Institutionen aus München und Fürstenfeldbruck jeden Monat einem Opfer, seinem Leben und seinem Schicksal. Aus diesem Grund ist die Ausstellung „5. September 1972 – Das Ende der Heiteren Spiele von München“ noch bis 31. Mai im Landratsamt zu sehen. Sie wurde um Informationen zum Leben von Eliezer Halfin erweitert, der bei dem Attentat getötet wurde.

Dieser kam damals als Sportler nach München und nicht als Soldat, betonte Charlotte Knobloch. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München dankte beim Landkreis, dass er die Erinnerung an die Geschehnisse vom Fliegerhorst aufrecht erhalte. „Es gibt kaum jemanden, der das Gedenken mit einem solchen Elan vorantreibt wie Sie“, sagte Knobloch in Richtung Karmasin.

Sie erinnerte, dass die Olympischen Spiele von München auch eine Explosion der Lebensfreude bedeuteten. „Bis zum 5. September.“ Knobloch hofft, dass möglichst viele junge Leute die Ausstellung sehen werden. Den Schrecken von damals würden diese zwar nicht nachvollziehen können („Gott sei Dank“), aber Wissen könnten die jungen Leute erwerben. Wichtig sei es, die Gesichter der Ermordeten allgegenwärtig zu machen, ohne das Heitere auszublenden, sagte Knobloch. Carmela Shamir, Israelische Generalkonsulin in München, betonte, dass Israel unglücklicherweise eine Menge Möglichkeiten habe, sich zu erinnern. Sie betonte aber ebenfalls, dass es auch glückliche Momente wie etwa den Unabhängigkeitstag gebe. Nicht zu erinnern sei das Schlechteste, sagte Carmela Shamir, die dem Landkreis für die Gedenkarbeit ebenfalls dankte.

Die Ausstellung

auf der Galerie kann zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht werden. Es werden auch Führungen angeboten. Anmeldung dazu unter der Email-Adresse oeffentlichkeitsarbeit@lra-ffb.de. Genaueres auch auf der Homepage des Brucker Landratsamtes.

