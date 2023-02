B 2-Verlegung: Erneute Absagen aus dem Ministerium

Von: Ingrid Zeilinger

Die B2 in Fürstenfeldbruck. © Weber

Kurz vor der OB-Wahl am Sonntag schlägt ein altbekanntes Thema wieder auf: die Verlegung der B 2 und die damit verbundene Herabstufung der Bundestraße.

Fürstenfeldbruck – Sowohl BBV als auch CSU hatten sich an das Verkehrsministerium gewandt. Dieses erteilt den Brucker Plänen eine Absage.

Der Staatssekretär in Verkehrsministerium schreibt auf eine Anfrage, die die CSU-Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler auf Bitten von Andreas Lohde gestellt hat: „Die B 2 ist eine wichtige Achse für den weiträumigen Verkehr, deren Verkehrsbedeutung sich in den letzten Jahren nicht geändert hat. Eine Abstufung der B 2 in Fürstenfeldbruck ist daher entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich und auch nicht geplant.“ Für Lohde ist die Antwort eindeutig: Eine Verlegung auf eine Autobahn sei nicht möglich, die Stadt müsse andere Lösungen forcieren.

„Die CSU-Fraktion hat sich im Rahmen der Diskussionen um die Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans intensiv für eine Prüfung von baulichen Verlegungsvarianten eingesetzt“, so Lohde. Mit dem Verkehrsentwicklungsplan, der die Detailuntersuchung zur Verlegung beinhalte, habe sich der Stadtrat verpflichtet, den Bedarf beim Bund zu beantragen. „2027 besteht aber die große Chance, sich beim Bundesverkehrswegeplan zu bewerben“, ergänzt Staffler.

Zuvor hatte sich Christian Götz an Bundesverkehrsminister Volker Wissing gewandt und ebenfalls eine abschlägige Antwort erhalten. Man habe die Initiative aber zum Anlass genommen, das Bayerische Verkehrsministerium sowie das örtliche Staatliche Bauamt zu bitten, die Gespräche mit der Stadt aus dem Jahr 2019 wieder aufzunehmen. Für Götz ist das zumindest eine kleine Perspektive. imu

