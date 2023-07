Pilotprojekt: Erstmals dürfen Fahrräder in einem Bus mitgenommen werden

Von: Thomas Steinhardt

Die MVV-Welt blickt in den Westkreis: Erstmals darf man sein Radl im Bus mitnehmen. © walter weiss

Weiterer Versuch, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen: In den Sommerferien dürfen Reisende in einer Buslinie erstmals Fahrräder kostenlos mitnehmen.

Fürstenfeldbruck - In gewisser Weise stellt dieser Versuch einen Tabu-Bruch dar. Denn bislang war die vorherrschende Meinung: Fahrräder im Linienbus – das geht gar nicht.

Weil das Thema aber immer aufkommt, wolle man auf der Linie 810 zwischen Mammendorf und Geltendorf jetzt einfach einmal einen Testlauf starten, sagt Hermann Seifert von der Nahverkehrs-Stelle im Landratsamt. Im ganzen MVV-Raum gäbe es diesen Versuch jetzt nur im Kreis Bruck – entsprechend groß ist das Interesse im Umland über den Ausgang des Brucker Sommer-Experiments. Gezielt habe man eine Linie ausgesucht, auf der in den Sommerferien nicht so wahnsinnig viel los ist, also eine eher entspannte Situation zu erwarten ist.

Die Regeln für die Fahrrad-Mitnahme

Fahrgäste können also vom 31. Juli bis 11. September auf der Tangential-Linie 810 zwischen Mammendorf und Geltendorf kostenlos ihr Fahrrad im Bus mitnehmen. Dabei gilt es allerdings, gewisse Regeln zu beachten.

1) Je Bus kann vorerst nur ein Fahrrad mitgenommen werden. Nicht in den Bus dürfen Lastenfahrräder oder Tandems. Nicht mitgerechnet werden hier Kinderfahrräder oder Klappräder, die nach den MVV-Bestimmungen ohnehin mitgenommen werden dürfen.

2) Das Fahrrad ist im Bereich der Sondernutzungsfläche (Platz beim Einstieg der hinteren Fahrzeugtür) abzustellen. Der Fahrgast muss es in eigener Verantwortung sichern.

3) Nicht mit dem Rad einsteigen dürfen Reisende, wenn Platzgründe dagegen sprechen. Gegebenenfalls müssen sie sogar aussteigen. Dies gilt, wenn Fahrgäste mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator zusteigen beziehungsweise bereits im Bus sind.

4) Den Anweisungen des Fahrpersonals ist Folge zu leisten, ein Rechtsanspruch auf die Mitnahme eines Fahrrads besteht nicht.

5) Um den Pilotversuch später möglichst gut auswerten zu können, will man die Fahrgäste mit Fahrrad bitten, einen kleinen Fragebogen auszufüllen.

Vorteile der Linie und Ausblick

Als besonders geeignet gilt die Linie unter anderem wegen des Halts am Freizeitpark Mammendorf und an den Bahnhöfen Mammendorf sowie Geltendorf, wo Anschluss zu weiteren Verbindungen besteht. Außerdem hält der Bus in den zentralen Westgemeinden Landsberied, Jesenwang, und Moorenweis.

Je nach Ausgang des Testlaufs kann sich Seifert vorstellen, das Angebot künftig jeweils in Ferien auf andere Linien auszuweiten. Denkbar sein könnte auch, dass dann jeweils zwei Räder mitgenommen werden können. In den Gebieten, etwa im Ostkreis, wo die Busse viel stärker frequentiert sind als im Westen, sei die Möglichkeit einer Fahrradmitnahme auch künftig aber eher unwahrscheinlich, sagt Seifert. Egal wie das Brucker Sommer-Experiment im Westkreis ausgeht.

