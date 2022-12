Erstmals gemeinsames Singen auf dem Brucker Christkindlmarkt

Von: Thomas Steinhardt

Der Christkindlmarkt © Oliver Pauli (Archiv)

Zum Ausklang des diesjährigen Brucker Christkindlmarkts werden am Sonntag, 18. Dezember, ab 17.30 Uhr erstmals gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.

Fürstenfeldbruck - Mit dabei ist Kreisheimatpflegerin Inge Heining, wie die Stadt Fürstenfeldbruck ankündigt. Die instrumentale Begleitung übernimmt der Posaunenchor der Evangelischen Erlöserkirche unter Leitung von Kirsten Ruhwandl.

Für alle, die nicht so ganz textsicher sind, gibt es die Liedertexte. Von 15 bis 18 Uhr wird im Kinderzelt außerdem wieder das beliebte Weihnachtsbasteln angeboten.

Kostenlose Bus-Zusatzfahrten am 4. Advent

Als besonderer Service der Stadt wird der Betrieb der MVV-Regionalbuslinie 840 an den auch am 4. Advent wieder abends um circa zwei Stunden verlängert. Neu hinzukommen folgende kostenlose Fahrten: 18.40 Uhr ab „Fürstenfeldbruck (S)“, 19.01 Uhr ab „Buchenau (S)“, 19.40 Uhr ab „Fürstenfeldbruck (S)“ – jeweils mit Halt auch an der Schöngeisinger Straße.

