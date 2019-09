Erstmals Motorradtour bei den Oldtimertagen

Alte Autos vor klösterlicher Kulisse: Bei den Fürstenfelder Oldtimertagen kommen am Wochenende, 21./22. September, die Liebhaber alter Fahrzeuge wieder auf ihre Kosten.

Fürstenfeldbruck – Erstmals im Programm ist heuer die Classic Motorrad Tour.

Egal, ob man Oldtimer nur gerne anschaut, oder einen besitzt: Beim Treffen in Fürstenfeld ist für alle etwas geboten. Über 12 000 Oldtimerfreunde und 160 Aussteller werden erwartet. Beim Oldtimertreffen können über 1200 Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen betrachtet werden. Ihre Premiere feiert die erste Fürstenfelder Classic Motorrad Tour. Sie startet am Samstag um 9 Uhr auf dem Kirchenvorplatz. Die Strecke führt auf abgelegenen Straßen durch die Landkreise Bruck und Landsberg. Am Nachmittag werden die Motorrad-Nostalgiker in Fürstenfeld zurück erwartet. Mitfahren dürfen Besitzer von Motorrädern und Beiwagenmaschinen bis Baujahr 1939 oder mit der Sonderklasse (200ccm) bis Baujahr 1956 bei Fahrern bis 27 Jahre.

Der dritte Concorso Competizione Sportivo steht unter dem Motto „Forza Italia“. Eine Jury bewertet Fahrzeuge mit sportlichen Genen oder echter Rennhistorie. Sie müssen in Italien gebaut oder mit italienischer Karosserie ausgestattet sein. Die Prämierung erfolgt am Sonntag. Einen etwas anderen Wettstreit gibt es am Samstag: Beim 80s Ensemble Concours dürfen Fahrer und Fahrzeug nicht älter als 80 Jahre sein. Rund 40 Duos werden sich der sechsköpfigen Jury stellen, die Prämierung ist am Nachmittag.

Auf dem Teilemarkt Artisan gibt es ganze Fahrzeuge, Ersatzteile, Dienstleistungen, Kunst- und Handwerk, Mode und mehr. Auch für die ganze Familie ist vieles geboten. Im Rahmenprogramm gibt es ein Nostalgie-Picknick, Oldtimerfahrten, Erlebnisführungen und eine Dampfbahn für Kinder. imu

Die Oldtimertage

im Kloster Fürstenfeld sind am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zwölf, für Kinder von zehn bis 16 Jahren sechs Euro. Das Zweitagesticket gibt es für 18 und das Familienticket für 24 (zwei Tage 34) Euro. Infos auf www.motorworld-oldtimertage.de.