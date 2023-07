Alles auf Null: Vertrag für die Erweiterung des Pucher Meers nicht unterzeichnet

Fürstenfeldbruck

Unerwartetes Problem bei der Erweiterung des Pucher Meers: Der Stadt ist es nicht gelungen, das dafür nötige Grundstück wie geplant zu erwerben. Wie es jetzt weiter geht, ist noch unklar.

Fürstenfeldbruck – „Das macht es nicht einfacher“, kommentierte OB Christian Götz die Entwicklung auf Tagblatt-Nachfrage. Es sei aber nichts verloren, betonte Götz – möglicherweise komme es aber zu Verzögerungen.

Das Thema ist nicht-öffentlich, weil es um Preise und Belange Dritter geht. Es wurde nach Tagblatt-Informationen unlängst im entsprechenden Ausschuss der Stadt besprochen.

Vertrag geplatzt

Klar ist: Quasi in letzter Sekunde ist die Unterzeichnung eines Vertrags zwischen dem Eigentümer – der Kiesabbau- und Rekultivierungs-Firma KRO – und der Stadt gescheitert. Die Frist innerhalb derer bestimmte, vorher ausgehandelte Angebote gelten sollten, ist außerdem abgelaufen. Es bleibt damit nichts, als neu zu verhandeln – dabei schien der Weg zur Erweiterung des Pucher Meers um eine große Wasser-Fläche samt weiterer Liegewiese schon vorgezeichnet. „Aus Sicht der Stadt wäre alles klar gewesen“, sagt Götz.

Wie aber konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Die Vereinbarung zwischen Stadt und Eigentümer über den Verkauf an die Stadt waren zuletzt bis zum 30. Juni 2023 verlängert worden. Dann aber seien Änderungen notwendig geworden, die im Dezember 2022 verhandelt wurden, heißt es in einem Papier der Stadt.

Eine dieser Änderungen betraf den Durchstich zwischen bestehender und dann neuer Seefläche. Ursprünglich war vereinbart, dass die Firma KRO dafür zuständig ist – beim Durchstich geht es auch um Kiesabbau.

Die Änderungen

Dann aber wurde klar, dass der Erholungsflächenverein, der den Ausbau finanziert und durchführt, den Durchstich selbst machen möchte. Als Grund wurde genannt, dass eine früh erfolgte Verbindung zwischen erstem und zweitem See die Badegäste einladen würde, auch die neue Wasserfläche zu nutzen, was den Ausbau des neuen Areals erschweren hätte können.

Zudem wäre der Rundweg um den aktuellen See frühzeitig unterbrochen worden und das Beachvolleyballspielen bis auf weiteres nicht mehr möglich gewesen. Dazu kam, dass die Rekultivierung zwar gut voranschreite, aber noch nicht abgeschlossen sei.

Also wurde die Vereinbarung überarbeitet, was einen Notartermin nötig machte. Das sollte im Februar 2023 über die Bühne gehen. Im Januar allerdings begann die Firma KRO mit der Rodung des Rothschwaiger Walds, was teils herbe Kritik aus der Stadt nach sich zog. Deshalb und aus weiteren Gründen seien die Verhandlungen von KRO auf Eis gelegt worden, heißt es bei der Stadt. Ab Mitte Mai habe man weiter verhandelt, es kam zu einem „weitestgehend unterschriftsreifen Vertrag“, wie es heißt. Der lag aber erst am 22. Juni vor. Zu spät für die Beurkundung, so die Stadt.

Frist endet

Kurz nach Ende der Geltungsfrist widerrief KRO das vorher geltende Angebot. Heißt: Damit wurde praktisch alles auf Null gesetzt. Allerdings sei weitere Verkaufsbereitschaft signalisiert worden, berichtet die Stadt. Nun allerdings gebe es auch die Chance, über andere Modelle nach zu denken – etwa eine Anpachtung des Geländes statt einem Kauf.

Rechtsposition

Man werde in den nächsten Monaten das Gespräch suchen, kündigt OB Christian Götz (BBV) nun an. In Bezug auf die denkbaren Verzögerungen gibt er zu Bedenken, dass der Erholungsflächenverein die Erweiterung ohnehin nicht gleich sofort hätte übernehmen können. OB Götz ist überzeugt: Die Stadt ist in keiner schlechten Position.

Thomas Vilgertshofer, Geschäftsführer von KRO, betont, dass es ihm darum gegangen sei, seine Rechtsposition zu wahren. Er berichtet von langen Verhandlungen und einem großen Hin- und-Her auch in Bezug auf Fischereirechte und den restlichen Kiesabbau auf dem Gelände. Das alles habe zu Verzögerungen geführt – und dann habe der Stadt am Ende schlicht ein Stadtratsbeschluss gefehlt.

Ein Wachrüttler

Einer weiteren Fristverlängerung habe er vor dem Hintergrund der ganzen Entwicklung nicht zustimmen wollen, sagte Vilgertshofer auf Tagblatt-Anfrage. „Das war ein kleiner Wachrüttler. So geht‘s nicht.“

Freilich betont der Allinger Unternehmer, der die Kritik an seiner Firma wegen des Kiesabbaus in der Rothschwaige als sehr unverhältnismäßig erlebt hat, zum Thema Pucher Meer auch: „Das gehört jetzt ausgeredet. Wir sollten das in Ruhe regeln, ohne Zeitdruck.“ Wie Götz ist er der Meinung, dass so schnell ohnehin nichts passiert wäre.

Thomas Vilgertshofer kann sich tatsächlich auch eine Verpachtung vorstellen und betont, dass keine bösen Absichten hinter der Sache stecken. Eines schließt er komplett aus: „Wir wollen da draußen nicht unseren privaten Bade-See schaffen.“

Kommentar: Das hätte nicht passieren dürfen Es gibt Dinge, die darf man einfach nicht vermasseln. Die Unterzeichnung des Pucher-Meer-Vertrags gehört dazu. Eine seit Jahren im Kern bestehende und nur in Details geänderte Vereinbarung in letzter Sekunde scheitern zu lassen, das ist schon eine beachtliche Schlecht-Leistung. Manche Stadträte sprechen hinter vorgehaltener Hand sogar von „Verwaltungsversagen“, wobei eine rhetorische Abrüstung manchem auch nicht schaden würde. Die teils wirklich grellen Kommentierungen zum Kiesabbau in der Rothschwaige damals waren sicher nicht gerade hilfreich. Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen – und die Stadt nicht zu beneiden, will sie die Erweiterung doch unbedingt. Wer weiß, was nun alles vermengt wird in den Verhandlungen. Wer weiß, welche Summen zum Aufruf kommen. Dem OB ist ein glückliches Händchen zu wünschen. (st)

