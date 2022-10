Erweiterung von Grundschule wird teuer

Von: Thomas Benedikt

Der Ausbau der Grundschule an der Philipp-Weiß-Straße hat eine wichtige Hürde genommen. Der Planungs- und Bauausschuss billigte nun einstimmig die Projektentwicklung.

Fürstenfeldbruck – Nun geht es an die konkreten Planungen. Wenn alles wie gewünscht läuft, ist der Anbau bereits zum Schuljahr 2026/27 bezugsfertig. „Ein sportlicher Zeitplan“, sagt Stadtbaumeister Johannes Dachsel.



Die Zeit drängt. Denn ab dem Jahr 2026 gehört die Bereitstellung einer Nachmittagsbetreuung zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Um den erwarteten Bedarf zu decken, ist der in den Anbau integrierte Hort dringend nötig, erklärte Michael Maurer, Leiter des Amts für Bildung, Familie Jugend und Sport.



Deshalb müsse man auch die Kröte der nochmals gestiegenen Kosten schlucken. Statt der ursprünglich geplanten 13,2 Millionen rechnet die Stadt nun mit 17,4 Millionen Euro. Und das, obwohl es kein besonders komplizierter Bau werden soll, wie Dachsel versprach: „Es wird keinen architektonischen Firlefanz geben.“ Schuld an den Zusatzkosten ist die Preisentwicklung in der Baubranche. Wie viel davon über Zuschüsse wieder reingeholt werden kann, sei noch unklar, erklärte Kämmerer Marcus Eckert. Bei den ursprünglichen Zahlen waren es 2,7 Millionen Euro.



Massive Belastung

Mehrere Stadträte äußerten Bedenken, wegen der hohen Kosten. „Das wird eine massive Belastung unseres Haushalts“, mahnte Mirko Pötzsch (SPD). Und auch Hans Schilling (CSU) fragte: „Sind wir dafür finanziell gut genug aufgestellt?“ Christian Götz (BBV) lobte hingegen die Pläne, auch wenn klar sei, dass es sich dabei um einen Kompromiss handle: „Einigermaßen ökonomisch, einigermaßen ökologisch.“

Die Erweiterung soll an der Nord-Ost-Seite des Schulareals entstehen und ein kleines Stück in den Volksfestplatz hineinreichen. In dem teils drei-, teils zweistöckigen Neubau sollen, sechs Klassenzimmer, Funktionsräume und ein Hort Platz finden. Auf das Dach des dreistöckigen Bereichs kommen Photovoltaikanlagen. Das Dach des zweistöckigen Gebäudeteils soll als Spielfläche des Horts genutzt werden.

